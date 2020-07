Busta paga: Irpef e Irap più alte. Chi sono gli sfortunati?

09/07/2020 15:32

Come è noto il mese di luglio ha portato con sè una serie di importanti novità sul fronte e non solo.

Accanto ai diversi bonus previsti dal Governo e che hanno preso il via proprio dall'1 luglio, rilevanti cambiamenti hanno interessato la busta paga di ben 16 milioni di lavoratori.

Busta paga: addio bonus Renzi dall'1 luglio.

Arriva taglio cuneo fiscale

Per questi ultimi infatti gli stipendi diventeranno più pesanti grazie ad un minor carico di tasse, con particolare riferimento all'Irpef.

Dall'1 luglio scorso infatti è andato il pensione il famoso bonus Renzi degli 80 euro per lasciare il posto ad un bonus Irpef più corposo, pari a 100 euro.

Quest'ultimo sarà riconosciuto ai lavoratori che hanno un reddito annuo compreso tra 8.174 e 28.000 euro.

Per coloro che guadagnano più del limite massimo di questa forchetta è stata introdotta una nuova detrazione grazie al taglio del cuneo fiscale.

Nel dettaglio per i redditi compresi tra 28.001 e 40.000 euro non sarà accreditato un bonus in busta paga, ma si potrà beneficiare di una detrazione fiscale in misura decrescente all'aumentare dello stipendio, fino ad azzerarsi in corrispondenza della soglia dei 40.000 euro.

Una buona notizia quindi non solo per gli 11 milioni di lavoratori che già ricevevano il bonus Renzi e che ora rispetto agli 80 euro si vedono in busta paga 100 euro in più, ma anche per gli altri 5 milioni che fino ad ora non aveva usufruito di questo aiuto fiscale.

Busta paga: aumentano le tasse.



Irap e Irpef più alte in 2 Regioni

Non manca però una cattiva notizia che riguarda la busta paga di alcuni lavoratori che quest'anno dovranno invece fare i conti con una tassazione più alta per il loro stipendio.

La cattiva notizia riguarda però non solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, come spiegato nel comunicato dell'1 luglio dall'Agenzia delle Entrate.

Sulla base di quanto reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze si è appreso che la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto nel 2019 gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari.

In conseguenza di ciò, per l’anno d’imposta 2020, in queste due Regioni si sono realizzate le condizioni per l’applicazione automatica delle maggiorazioni dell’aliquota Irap nella misura dello 0,15% e dell’addizionale regionale all’Irpef nell'ordine dello 0,3%.

Busta paga: come funziona la maggiorazione Irap

La maggiorazione avrà effetto sull’acconto dell’Irap per il 2020 che, qualora dovuto, dovrà essere determinato:

-con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2019 già comprensiva della maggiorazione dello 0,15%;

-con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata dello 0,15%.

La maggiorazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef

Nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate si legge che la maggiorazione dell'addizionale regionale Irpef, anche se riferita all'anno di imposta 2020, produrrà effetti nell’anno 2021.

Da segnalare un'importante differenza tra le due Regioni interessate dalla maggiorazione dell'aliquota.

Nel caso dei lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2020 applicando l’aliquota maggiorata, e quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2019, alle quali si applica la previgente aliquota.

Busta paga: aumenti differenti in Calabria e in Molise

In particolare, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2020, i sostituti d’imposta dovranno applicare l’aliquota maggiorata pari al 2,03% per il versamento dell’addizionale regionale con riferimento alla Regione Calabria.

Diversa la situazione per la Regione Molise, dove la maggiorazione delle aliquote è prevista sulla base di determinati scaglioni di reddito.

Fino a 15.000 euro l'aliquota maggiorata per il 2020 è del 2,03%, mentre si sale al 2,23% per un reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro.

Da 28.001 a 55.000 euro l'aliquota è del 2,43% e passa al 2,53% per lo scaglione tra 55.001 e 75.000 euro, mentre per l'ultimo, relativo ai redditi superiori a 75.000 euro, la nuova aliquota maggiorata è pari al 2,63%.

Fonte: News Trend Online