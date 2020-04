Calcolo bollo auto non pagato nel 2020, attenzione alla stangata

10/04/2020 19:06

Pure il calcolo bollo auto 2020, se la tassa automobilistica non è stata ancora pagata, può essere al momento rinviato a causa del lockdown.

Molte Regioni italiane, a causa dell'emergenza pandemia da Covid-19, sono infatti venute incontro agli automobilisti congelando i pagamenti e rinviandoli nella maggioranza dei casi entro il prossimo 30 giugno del 2020 salvo ulteriori proroghe.

Attenzione alla stangata estiva su bollo auto 2020 ed altre tasse

Di conseguenza, massima attenzione in ogni caso alla stangata estiva sul bollo auto e sulle altre tasse per le quali l'Agenzia delle Entrate, le Regioni e gli Enti locali torneranno inesorabilmente a battere cassa nel momento in cui le attuali misure restrittive saranno allentate o, si spera, eliminate in via definitiva.

Moratoria bollo auto, posticipo non equivale alla cancellazione della tassa

Il posticipo della scadenza del bollo auto 2020, di conseguenza, per il momento fa tirare un sospiro di sollievo, ma poi al termine della moratoria per versare la tassa automobilistica sarà necessario essere pronti con la liquidità anche per altre imposte statali o locali in scadenza.

Versamento della tassa automobilistica sospeso in 10 Regioni italiane, ecco quali

In particolare, sono ben 10 le Regioni italiane che hanno congelato il pagamento del bollo auto, ovverosia il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana, la Lombardia, il Lazio, l'Emilia Romagna, la Campania, le Marche, il Piemonte e l'Umbria.

Calcolo del bollo auto non pagato nel 2020, ecco i siti Internet di ACI e di Agenzia delle Entrate

Con la ripresa del pagamento del bollo auto, infine, ricordiamo che il calcolo della tassa automobilistica è possibile dal sito Internet dell'ACI, cliccando qui, oppure cliccando qui dal sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online