Calcolo pensioni INPS online: retributivo, misto e contributivo

Quanto è importante lanciare uno sguardo sulle pensioni del futuro? Non tutti (forse) sanno che è possibile il calcolo pensioni INPS online e, conoscere la differenza che intercorre tra il sistema contributivo, retributivo e misto.



Sapere in anticipo quello che sarà l'importo della pensione, non è una di quelle questioni da prendere "sottogamba". Anzi, rappresenta un passo importante prima di poter decidere di uscire, dal quello che in gergo viene definito il mondo lavorativo, accedendo a un piano pensionistico.

O, quantomeno, è necessario conoscere gli elementi principali che possono influire sulla determinazione dell’ammontare dell’assegno previdenziale. Parliamo del diritto alla pensione che si ottiene col raggiungimento di specifici requisiti, tra cui l’età pensionabile e i contributi versati.

Si tratta, di un passo decisivo per sapere in anticipo, quale sarà l’importo dell’assegno pensionistico che l’INPS provvederà a erogare su base mensile.



Per dare un’idea delle regole attualmente in vigore, nel sistema previdenziale partiamo dalla Legge n.

335 dell’8 agosto 1995 n. 335, conosciuta come la riforma Dini, che diede il via all’introduzione del sistema contributivo italiano.



Un meccanismo che viene utilizzato per determinare l’importo della pensione attraverso il montante contributivo. In sostanza, il calcolo della pensione attraverso il sistema contributivo non è altro che il capitale contributivo, ossia i contributi che il lavoratore ha accumulato durante gli anni lavorati e l’età pensionabile, in particolare, nel computo non vengono considerate le ultime paghe percepite o i redditi più cospicui.

Calcolo pensioni INPS online: elementi e definizioni

I criteri ai fini del calcolo della pensione si fondano su diversi dati che influiscono in modo diretto sulla determinazione dell’assegno previdenziale parliamo dell’importo delle retribuzioni, i contributi maturati e il relativo accreditato.



Attualmente nel sistema previdenziale italiano sono in vigore sia il sistema retributivo, contributivo e misto.

Dal sito www.inps.it. il lavoratore può eseguire una simulazione per calcolare l’importo della pensione che percepirà dall’Istituto ogni mese.

Infatti, l’INPS mette a disposizione dei cittadini gli strumenti necessari per riuscire a capire in anticipo quale sarà “la pensione futura”. Si tratta, di un servizio che tiene conto della normativa attualmente in vigore e dei tre elementi fondamentali per il calcolo dell’assegno previdenziale, tra cui: età, storia lavorativa, nonché retribuzione o reddito.



Grazie a questo servizio, il lavoratore può farsi un’idea dell’importo dell’assegno che percepirà in futuro e, soprattutto, riuscirà a capire se la pensione sarà sufficiente per sostenere le esigenze personali.

Quali sono le differenze dei sistemi INPS su cui si calcolano le pensioni? Come abbiamo anticipato innanzi, tre sono i sistemi di calcolo della pensione INPS, retributivo, contributivo e misto.



Il sistema retributivo viene impiegato per i lavoratori con un requisito contributivo maturato al 31 dicembre 2011 con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Gli elementi che caratterizzano questo sistema sono: anzianità contributiva, retribuzione o reddito e aliquota di rendimento; In pratica il sistema retributivo si basa sulla retribuzione percepita dal lavoratore negli anni precedenti alla richiesta di pensione.

Calcolo pensioni con il sistema contributivo

La riforma delle Pensioni del 2011, più conosciuta come la riforma Fornero tiene conto di diverse circostanze, tra cui il montante contributivo raggiunto a cui viene applicata una rivalutazione in base alla vita lavorativa.



Elementi che contribuiscono a concorrere alla somma della pensione che sarà poi convertita in base ai coefficienti di trasformazione in pensione. In sostanza, il lavoratore riceve una soglia minima calcolata sui contributi versati.

Cosa sapere sul sistema misto?

Dalla pagina del sito dell’INPS, in materia di calcolo della pensione con il sistema misto vengono formulate alcune ipotesi su cui vige l’applicazione del doppio sistema, tra cui:

• per i lavoratori la cui contribuzione non raggiunge la soglia degli anni 18 alla data del 31 dicembre 1995 si applica il sistema misto, tale metodo a partire dal 1° gennaio 2012 può essere applicato anche ai lavoratori con il requisito dell’anzianità contributiva uguale o superiore agli anni 18 alla data del 31 dicembre 1995;

• in presenza di un’anzianità contributiva al di sotto dei 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, parte della pensione dei lavoratori sarà calcolata su base del sistema retributivo, se il lavoratore matura l’anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996 parte di calcolo segue il sistema contributivo;

• nel caso in cui l'anzianità contributiva dei lavoratori sia uguale o maggiore di anni 18 anni al 31 dicembre 1995 parte della pensione seguirà il calcolo del sistema retributivo, se il lavoratore ha maturato l'anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2011 parte della pensione viene calcolata attraverso il sistema retributivo, mentre per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 segue il calcolo con il sistema contributivo.

Quando si applica il sistema contributivo?

Come si legge dal sito INPS, diverse sono le circostanze su cui si applica il sistema contributivo al fine del calcolo pensioni, tra cui:

• per i lavoratori che iniziano a formare l’anzianità contributiva dopo la data del 1° gennaio 1996, ai quali viene adottata il contributivo puro;

• per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possedevano un requisito d’anzianità contributiva al di sotto di 18 anni, per i quali viene adottato il sistema pro-rata;

• per i lavoratori con almeno 18 anni contributivi maturati alla data del 31 dicembre 1995 e, che prima dell’entrata in vigore della Riforma poteva accedere al sistema contributivo, viene attribuito il sistema misto pro-rata.

Quali sono gli elementi che concorrono al calcolo della pensione con il sistema contributivo? Tra i fattori determinanti troviamo: la somma dei contributi regolarmente versati; l’età pensionabile; il tasso di crescita del Pil, ossia la ricchezza e le aspettative di vita del Paese.

Calcolo pensioni col sistema contributivo: gli elementi quadro

Tra i primi elementi da considerare al fine del calcolo della pensione, troviamo l’individuazione della retribuzione annua per i lavoratori dipendenti, mentre, per gli autonomi vengono presi in considerazione i redditi.



Per il calcolo della pensione attraverso il sistema contributivo bisogna tener conto dei seguenti passaggi, tra cui:

• per i lavoratori dipendenti il calcolo dei contributi segue l’applicazione per ogni singolo anno della percentuale pari al 33%, mentre, per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata devono rapportarsi all’aliquota in vigore nella circolare del 29 gennaio 2016 n.



13 e 15;

• viene individuato il montante contributivo, attraverso la somma dei contributi versati rivalutati sul tasso di crescita Pil;

• infine, viene applicato il coefficiente di trasformazione sul totale del montante contributivo.