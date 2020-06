Cassa integrazione: dramma soldi Inps. Regioni: a che punto sono

01/06/2020 08:30

Nel corso del mese di maggio, grazie soprattutto all'allentamento progressivo delle misure di lockdown, milioni di italiani sono tornato al lavoro dopo lo stop forzato di circa due mesi. Molti altri attendono di riprendere la loro attività lavoratori nel corso delle prossime settimane.

Intanto è ancora alto il numero di quanti non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, con una situazione che si conferma più difficile per quella in deroga rispetto all'ordinaria, visto che quest'ultima è stata pagata in tempi decisamente più rapidi.

Cassa integrazione: l'aggionramento Inps al 28 maggio

Venerdì scorso intanto l'Inps ha fornito i nuovi dati aggiornati al giorno prima, ossia il 28 maggio, evidenziano che i beneficiari potenziali complessivi di cassa integrazione nelle diverse tipologie sono alla data indicata, 8.177.614, per circa 1.137.444 domande di aziende.

L'Inps nel documento diffuso venerdì ha spiegato, come già fatto in altre occasioni, che queste domande sono prenotazioni di risorse, e non effettive domande di fruizione di cassa integrazione.

Si tradurranno in effettive domande solo con invio del modello SR41, se a pagamento diretto, o con denuncia in Uniemens, se a conguaglio, nel mese successivo a quello di sospensione dell'attività lavorativa.

Cassa integrazione: focus su modello SR41 e assegno ordinario

Con il modello SR41 o la denuncia Uniemens le aziende comunicano le effettive sospensione del lavoro e l'iban dei lavoratori in caso di pagamento diretto.

Alla data del 28 maggio, l’Inps ha ricevuto 1.176.614 SR41, dei quali 923.026 sono stati già pagati per 2.583.671 lavoratori.

Dei relativi beneficiari potenziali, 4.241.954 sono già stati anticipati dalle aziende con conguaglio INPS.

Scendendo nel dettaglio, l'ente previdenziale fa sapere che le domande di cassa integrazione ordinaria pervenute dalle aziende, sono 415.507, delle quali ne sono state autorizzate 395.359.

Per quanto riguarda le domande di Assegno ordinario, quelle inviate ai Fondi sono 175.836 per un totale di 2.589.783 potenziali beneficiari.

Cassa integrazione in deroga: come procedono i pagamenti

Le domande di cassa integrazione in deroga, determinate dalle singole regioni e inviate all'INPS per autorizzazione al pagamento, sono 546.101.

Di queste, 490.404 sono state autorizzate da INPS e in meda il via libera è arrivato per il 90% delle domande.

CIGD: 3 Regioni con oltre 300mila beneficiari pagati

Dando uno sguardo alle varie Regioni, tre sono quelle che alla data del 28 maggio contano oltre 100mila beneficiari pagati.

In pole position troviamo il Lazio con 120.764 lavoratori a cui l'Inps ha già erogato il pagamento, seguito da Lombardia e Veneto rispettivamente con 111.737 e 110.702.

Cassa integraizone in deroga: la situazione nelle altre Regioni

In quarta posizione troviamo la Campania, con 87.983 beneficiari pagati su 120.243 lavoratori potenziali, seguita dalla Toscana con 79.077 persone liquidate dall'Inps.

In sesta e settima posizione si piazzano Puglia ed Emilia Romagna con 57.249 e 63.041 beneficiari pagati, e poco distante si trova la Sicilia con 53.805.

Si scende 41.187 per il Piemonte rispetto a 147.430 beneficiari potenziali, mentre le Marche si fermano a 36.110.





Umbria e Liguria contano al 28 maggio persone pagate rispettivamente pari a 26.229 e 25.872, tallonati dalla Sardegna con 24.181.

Numeri praticamente uguali per Abruzzo e Calabria in temrini di beneficiari pagati, pari a 21.637 nel primo caso e a 21.265 nel secondo, mentre si scende a 13.478 per il Friuli Venezia Giulia.

La Basilicata si ferma a 10.977, mentre Valle d'Aosta e Molise contano al 28 maggio 4.088 1.865 lavoratori liquidati dall'Inps.





Fonte: News Trend Online