Cassa integrazione: inutile aspettare. Non la vogliono pagare

09/07/2020 15:46

La cassa integrazione è un po' come una bella signora al primo appuntamento: si fa desiderare, si fa aspettare. E poi magari da buca. Per il momento si potrebbe sintetizzare in questo modo lo stato d'animo di due milioni di lavoratori, che, oggi come oggi, sono ancora in attesa che la cassa integrazione sia pagata.

Stiamo parlando di 1,5 milioni di persone che dipendono dall'Inps, i restanti 500mila stanno aspettando i soldi dal Fondo degli Artigiani.



Che, a sua volta, attende di essere rifinanziato. Molti sono i lavoratori che stanno aspettando ancora il primo pagamento dei soldi relativi a marzo o ad aprile. Se non addirittura di entrambi i mesi. In misura minore c'è anche chi aspetta la mensilità di maggio e per non farci mancare niente anche quella di giugno.

Detto questo, dobbiamo anche dire che all'Inps non mancano i soldi per pagare la cassa integrazione.



Proviamo a fare due conti al volo: il Decreto Cura Italia ed il Decreto Rilancio hanno stanziato qualcosa come 17,6 miliardi di euro.

Solo il Cura Italia ha poi messo sul tavolo qualcosa come 60 milioni per il Fondo degli Artigiani, contro i 1,242 miliardi necessari per pagare tutta la cassa integrazione.

Cassa integrazione: parliamo un po' di soldi

Continuiamo a parlare un po' di soldi. Giusto per far capire come sono messi i fondi per pagare la cassa integrazione.



Grazie al Dl Rilancio sappiamo che sarebero stati versati qualcosa come 765 milioni di euro. I primi 249 milioni di euro sono stati resi disponibili da pochi giorni (il 26 giugno, per essere precisi) e sarebbero stati erogati per mettere apposto le pendenze più vecchie. Sulla carta il mese di marzo dovrebbe esser stato liquidato: in totale 628mila artigiani che avevano fatto ricorso alla cassa integrazione.

Per il mese di aprile, invece, è stato saldato solo il 20% delle richieste (che nel frattempo erano lievitate a 800mila). Quello che manca ancora nelle casse del Fondo Artigiani ammonta a 933 milioni di euro. Per poter stanziare la differenza che manca, sarebbe sufficiente attingere dal fondo ministeriale: per farlo sarebbe sufficiente un decreto interministeriale firmato da Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro.

Parliamo, invece, della cassa integrazione lato Inps.



In questo caso sono qualcosa come 340.281 i lavoratori in attesa di ricevere i soldi. Quello che cade sotto gli occhi è il fatto che ci siano ancora 107mila richieste che riguardano 1,2 milioni di lavoratori che sono ancora ferme. Molte di queste richieste sono molto vecchie ed allo stato attuale non risultano essere né autorizzate né respinte.

Tirando le somme ci sono qualcosa come 1,5 milioni di lavoratori che sarebbero a carico dell'Inps e che al momento non stanno ancora percependo la cassa integrazione.

Giusto per far arrabbiare un po' chi in questo momento si sta trovando in difficoltà economica perché continua a non ricevere la cassa integrazione, ricordiamo che dal 18 giugno tutte le aziende possono ottenere un anticipo rapido del 40% sulle ore autorizzate.



Ma soprattutto le richieste non passano più dalla Regione. Il massimale per la cassa integrazione è pari a 1.200 euro (ovviamente per gli stipendi più alti) stiamo parlando di una cifra pari a 480 euro per una cassa integrazione a zero ore. Poche, però, sono le aziende che avrebbero fatto domanda dopo il 18 giugno e che avrebbero anche chiesto l'anticipo del 40%.

Cassa integrazioni: le nuove scadenze per presentare la domanda

D'ora in poi l'Inps dovrà tenere conto anche di tutte quelle domande che sono in arrivo.



Precedentemente l'istituto di previdenza aveva indicato come tetto massimo per l'invio delle domande per la cassa integrazione il 3 luglio: questa doveva essere considerata come data ultima per la trasmissione di tutte quelle richieste precedenti al 18 giugno. Adesso il Ministero del Lavoro ha prorogato al 15 luglio il tetto massimo per le domande per periodi pregressi e ha indicato come data ultima il 17 luglio per le domande relative a periodi successivi all’entrata in vigore del decreto Rilancio.

Tutte le imprese avranno la possibilità di inoltrare una domanda, a seconda che del periodo di cassa integrazione che hanno intenzione di richiedere per i propri dipendenti.



Ogni azienda avrà a disposizione altre 18 settimane di cassa integrazione da richiedere seguendo una serie di modalità:

cassa integrazione ordinaria (Cigo) o assegno ordinario fondi bilaterali (Asso) per gli aventi diritto;

o assegno ordinario fondi bilaterali (Asso) per gli aventi diritto; cassa integrazione in deroga (Cigd) per chi non ha diritto alle prestazioni sopra citate;

per chi non ha diritto alle prestazioni sopra citate; cassa integrazione straordinaria (Cigs).

Le settimane dell'ammortizzatore sociale possono essere usate in questo modo:

dovranno essere usate entro il 31 agosto le prime 9 settimane;

altre 5 settimane potranno essere utilizzate dopo aver consumato le prime 9;

altre 4 settimane potranno essere utilizzat tra il 1° settembre ed il 31 ottobre e dopo aver utilizzate tutte e 14 le settimane precedenti (9+5);

Per ognuno di questi periodi di cassa integrazione è necessario presentare una domanda diversa.

Cassa integrazione: busta paga allegerita!

Quanto pesa sulla nostra busta paga la cassa integrazione? Nell'arco di due mesi si sarebbero allegerite di qualcosa come 4,8 miliardi di euro.



E' in Lombardia che viene registrata la maggior perdita nelle retribuzioni, con un importo pari al 25% del totale nazionale (1,2 miliardi di euro). Seguono il Veneto dove i lavoratori hanno perso qualcosa come 608 milioni di euro netti.

Subito dopo c'è l’Emilia Romagna (491 milioni di euro netti) e il Piemonte (418 milioni di euro netti).

Tra riduzione dello stipendio e mancati ratei della 13° e della 14° - spiega Ivana Veronese segretaria confederale Uil - in due mesi le buste paga si sono alleggerite mediamente dal 18% al 37%, a seconda del reddito.



A fronte di circa 1,7 miliardi di ore di cassa integrazione, autorizzate nei mesi di aprile e maggio rispettivamente 835 e 849 milioni di ore, numeri mai raggiunti in precedenza ed in così breve tempo, gli 8,4 milioni di beneficiari hanno perso, mediamente, 569 euro pro-capite nel bimestre.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online