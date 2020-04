Cassa integrazione: pagamenti Inps. Le Regioni più in ritardo

23/04/2020 07:45

La cassa integrazione continua ad essere oggetto di grande interesse in questa fase, soprattutto perchè sono in molti che aspettano ancora il tanto agognato assegno che per parecchi però tarda ad arrivare.

Cassa integrazione: l'Inps fornisce un aggiornamento sui dati

Ieri l'Inps ha presentato sul suo sito un aggiornamento sui dati relativi alla cassa integrazione.

Dal comunicato si legge che al 22 aprile 2020, il totale dei beneficiari dell'ammortizzatore sociale ammonta a 6.755.579 tra Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario.

Del totale, 4.298.095 sono stati già anticipati dalle aziende con conguaglio INPS e 2.457.484 con pagamento diretto INPS.

Cassa integrazione ordinaria: il punto della situazione

Per la Cassa integrazione ordinaria le domande aziende pervenute sono 309.485, di cui 122.803 con pagamenti a conguaglio e 186.682 con pagamenti diretti.

L'Inps fa sapere che ad oggi sono state autorizzate 219.295 domande.

In totale sono pervenute 56.769 richieste di pagamenti diretti all’INPS tramite Modello SR41 per 218.500 beneficiari, e fino ad ora sono stati effettuati 19.902 pagamenti per 76.585 beneficiari.

Assegno ordinario: dati su domande e pagamenti

Per quanto riguarda l’assegno ordinario, le domande inviate ai Fondi sono 152.382 per 2.414.685 beneficiari, di cui 1.206.651 con pagamento a conguaglio e 1.208.034 con pagamento diretto.

Cassa integrazione in deroga: 3 Regioni mancano all'appello

L'Inps ha inoltre presentato il prospetto della Cassa Integrazione guadagni in deroga attraverso le regioni.





La rilevazione fornita è riferita alle lavorazioni della giornata di ieri, 22 aprile e il quadro che emerge non è molto diverso da quello presentato lunedì dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, durante la videoconferenza alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Dal prospetto mancano tre regioni che non hanno ancora inviato i relativi dati e si tratta di Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige.

Inutile dire che in queste tre realtà bisognerà aspettare ancora per ricevere i soldi della cassa integrazione, il cui pagamento arriverà in ritardo rispetto ad altre realtà.

Cassa integrazione in deroga: dove è già arrivata e dove tarderà

Da segnalare che, pur avendo inviato le richieste, Lombardia, Abruzzo e Valle d'Aosta non hanno ricevuto ancora alcun pagamento fino alla giornata di ieri.

Queste tre regioni sono state tra le ultime in ordine di tempo a far partire i primi invii di flusso verso l'Inps: la Lombardia il 15 aprile e il giorno prima Abruzzo e Valle d'Aosta.

Le 3 regioni in questione si sono mosse 5 giorni dopo Emilia Romagna, Veneto e Piemonte e quasi due settimane dopo il Lazio che è stata la regione più tempestiva con l'invio delle richieste il 2 aprile.

Il giorno dopo si è mosso il Friuli Venezia Giulia, seguito a distanza di 5 giorni dalla Toscana, cui si sono accodate Puglia e Molise dopo 24 ore.

Alla data di ieri, la regione che conta il maggior numero di beneficiari pagati, pari a 1.346, è la Campania, seguita da Lazio e Puglia, rispettivamente con 861 e 715 persone che hanno già incassato la cassa integrazione.

Fonte: News Trend Online