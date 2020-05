Come risparmiare sull'Rc Auto sfruttando il coronavirus

04/05/2020 16:02

Rc Auto: proviamo a fare due conti, e a vedere quanto ci farà risparmiare il coronavirus. Fino ad oggi l'emergenza Covid 19 ci ha fatto perdere il lavoro, cancellare le vacanze di Pasqua, scordarci del ponte del primo maggio. Tenere l'auto ferma in garage, però, ha comportato un drastico calo delle automobili in circolazioni.

Sono calati gli incidenti: un -68% stando alle rilevazioni effettuare dalla Polizia Stradale. Condizioni, che nel loro insieme, hanno portato a far calare la tariffa medie della nostra RC Auto. Secondo l'Osservatorio Rc Auto di Facile.it, è possibile quantificare a marzo 2020 il risparmio su un 8,05% rispetto allo stesso mese del 2019.

Rc Auto: finalmente si risparmia qualcosa

Come viene calcolato questo risparmio dell8,05%? Facile.it ha effettuato un'analisi su oltre 1.200.000 preventivi raccolti nei mesi di marzo del 2020 e del 2019.



Considerando il panel di compagnie, possiamo affermare che venga rappresentato qualcosa come il 55% del mercato Rc Auto nostrano.

La situazione di emergenza ha portato le tariffe medie al livello più basso mai registrato dal nostro osservatorio dal 2014 ad oggi - spiega Diego Palano, Managing Director assicurazioni di Facile.it -.



Data l’eccezionalità del momento, il consiglio per tutti coloro che hanno una polizza scaduta o in scadenza nelle prossime settimane è di approfittare subito di queste condizioni estremamente favorevoli piuttosto che aspettare o sospendere. Rinnovare oggi la polizza, guardando alle migliori offerte presenti sul mercato, significa assicurarsi un risparmio significativo.

Senza dubbio la situazione tariffaria messa in evidenza nel corso del mese di marzo è abbastanza insolita.



Il rischio, comunque, è che non duri nel tempo: una volta tornati alla normalità, quando i veicoli torneranno a circolare e i sinistri torneranno, quantitativamente parlando, gli stessi della fase pre emergenza coronavirus, anche i prezzi torneranno a lievitare.

Lo stesso Palano spiega che si aspetta un rincaro misurabile dei prezzi; restrizioni e prudenza nell’utilizzo di treni, aerei e mezzi pubblici contribuiranno a far aumentare il numero di auto in circolazione portando, con ogni probabilità, un incremento importante di sinistrosità.



In estrema sintesi, chi abbia intenzione di portarsi a casa un risparmio sulla propria Rc Auto deve muoversi, e non rimandare troppo a lungo il rinnovo dell’assicurazione, magari approfittando della sospensione o dell’estensione del periodo di comporto, rischia in realtà di spendere di più.

Rc Auto: dove si sono registrati i cali maggiori?

Proviamo un po' a guardare, a livello regionale, dovo si sono registrati i cali maggiori dei valori delle Rc Auto.



La calssifica è guidata dall'Emilia Romagna, dove nel corso del mese di marzo 2020 i valori medi sono calati del 12% rispetto al 2019. Segue la Toscana che ha registrato un calo dell'11,75% ed il Lazio dove la discesa si è attestata su un -10,98%.

Se si vogliono, invece, guardare le regioni dove le tariffe sono diminuite di poco, dobbiamo partire dalla Campania, dove i pressi medi hanno registrato un calo di un risicato 1,39%.



Segue la Calabria dove le tariffe hanno registrato un calo del 2,4% e la Sicilia, che si è attestata su un 5,58%.

Nonostante tutto, la Campania risulta essere la regione più cara d'Italia. Qui per assicurare un mezzo è necessario spendere qualcosa come 922,53 euro, un buon 85,1% in più rispetto alla media nazionale.

Tra le regioni più care, al secondo posto si posiziona la Calabria, dove per assicurare un'auto si può arrivare a spendere 644,99 euro, ossia il 29,40% in più rispetto al resto dell'Italia. Al terzo posto c'è la Puglia, dove una Rc Auto media può costare fino a 565,59 euro, un buon 13,467% in più rispetto alla media nazionale.

Se si guarda alle regioni dove invece assicurare un veicolo costa di meno i più fortunati sono i residenti del Friuli-Venezia Giulia, area dove, a marzo 2020, per tutelare la propria automobile occorrevano 350,22 euro.



A poca distanza si trova il Trentino-Alto Adige, dove il premio medio rilevato lo scorso mese era pari a 365,10 euro e, a seguire la Lombardia, con una tariffa pari a 386,83 euro.

Rc Auto: la garanzie accesorie

Analizzando le garanzie accessorie scelte al momento del preventivo la più richiesta risulta essere l’assistenza stradale (39,3%).



Il dato può essere letto anche in virtù di un parco auto che continua ad invecchiare; a marzo 2020 l’età media dei veicoli italiani era pari a 10 anni e 4 mesi, valore in netto aumento rispetto a quello rilevato nel 2019 (9 anni e 11 mesi). Seguono tra le garanzie accessorie più richieste la tutela legale (19%), la copertura infortuni conducente (18,1%) e la garanzia furto e incendio (12,1%).

