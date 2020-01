Concorsi Scuola febbraio 2020 per 64000 posti in rampa di lancio

28/01/2020 13:26

Entro il prossimo mese di febbraio del 2020 sono attesi i bandi per i concorsi scuola per un totale di ben 64.000 posti.

Si tratta, nello specifico, di un totale di tre bandi come segue: un bando per le scuole dell’infanzia e primarie, ed altri due bandi per le scuole medie e per le superiori. A questi bandi, inoltre, si aggiunge un concorso per i professori di religione, entro il 2020, in accordo con quanto è stato riportato dal sito laleggepertutti.it.

Partenza bandi scuola confermata dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina

Le assunzioni, per un totale di circa 70mila insegnanti, rientrano nell'attuazione del Decreto Scuola a partire dai due concorsoni, uno ordinario da 25 mila posti ed un altro straordinario da 24 mila posti per la secondaria di primo e secondo grado in accordo con quanto recentemente ha confermato via Facebook il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Concorsi scuola solo dove ci sono posti vacanti e disponibili

Il ministro dell'Istruzione, al Sole24Ore, ha inoltre rivelato che i concorsi saranno banditi solo dove ci saranno posti vacanti e disponibili considerando le differenze Nord-Sud.



Nel Nord Italia, infatti, le graduatorie sono già esaurite, mentre al Sud le graduatorie sono stracolme.

Bando per i professori di religione, 5mila posti disponibili

Sarà inoltre per 5mila posti il bando per i professori di religione cattolica rientrante sempre nel Decreto Scuola.

Lo svolgimento del concorso sarà su base regionale e, tra i requisiti, i partecipanti dovranno avere l'idoneità rilasciata dal vescovo della diocesi di appartenenza.

Il Senato ha approvato in via definitiva il #decretoscuola.



In meno di tre mesi abbiamo dato alcune risposte che sono un punto di partenza importante per mettere ordine nel sistema di istruzione.



Qui il mio post https://t.co/SQbqE4nPZU pic.twitter.com/69p6VQRqFG

— Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) December 19, 2019

Il concorso per i professori di religione cattolica rappresenta sostanzialmente una 'novità' per il mondo della scuola visto che l'ultimo bando, riporta orizzontescuola.it, risale a ben 15 anni fa.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online