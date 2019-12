Concorso Scuola ATA, assunzione personale: Bando per 11000 posti

Anche il 2020 vedrà la Brexit come tema chiave per l’economia europea e globale..... PRIMO PIANO - 10/12/2019 13:36

Per il 2020 Goldman Sachs è ottimista sulla crescita economica e segnala 5 strategie, con target e stop loss, per guadagnare nei prossimi 12 mesi..... PRIMO PIANO - 10/12/2019 15:18

Bando per 11.000 posti di lavoro addetti alle pulizie. Requisiti di partecipazione al concorso MIUR. Come presentare domanda, solo online, ecco come..... PRIMO PIANO - 10/12/2019 15:39

Il concorso pubblicato dal MIUR , quindi, punta su base provinciale a stabilizzare come collaboratori scolastici gli addetti alle pulizie con domanda che si potrà presentare utilizzando la piattaforma web Polis , oppure dal sito miur.gov.it , entro e non oltre le ore 14 del 31 dicembre del 2019 .

Possono partecipare al concorso del MIUR coloro che, per almeno dieci anni anche non continuativi , e comprendendo gli anni 2018 e 2019, hanno lavorato presso istituzioni scolastiche ed educative statali come addetti alla pulizia ed ausiliari .

Scadono il prossimo 31 dicembre del 2019 i termini di domanda per partecipare ad un concorso a tempo indeterminato che è stato pubblicato dal MIUR , il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e che prevede l'assunzione di lavoratori di ditte esterne di pulizie da inserire nell’organico del personale ATA in accordo con quanto è stato riportato da notizieora.it .

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK