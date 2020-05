Contagio sul posto di lavoro: i rischi penali. Come difendersi

12/05/2020 14:47

Una delle grandi soddisfazioni di questi giorni è la possibilità di tornare al lavoro. Ma la gioia viene soffocata dal timore del contagio: e se, sicuramente, viene prima di tutto e sopra di tutto la salute, una della preoccupazioni che coinvolgono i datori di lavoro sono i rischi legati ad eventuali processi.

Nel caso in cui un dipendente si ammalasse di Covid 19 sul posto di lavoro, cosa accadrebbe.



Avrebbe diritto a fare una causa di lavoro.

Fin dove si possono spingere i processi, quale può essere la responsabilità di un imprenditore nel caso in cui un dipendente potesse dimostrare che il contagio sia avvenuto in azienda? E' possibile effettivamente dimostrarlo? Sono tutte legittime preoccupazioni, perché a rischiare grosso non sono solo e soltanto i furbetti o i negligenti: i datori di lavoro, che si siano comportanti diligentemente e che abbiano applicato tutte le misure necessarie per contenere il coronavirus, non sono esenti dal rischio di un processo.

Contagio e lavoro: dove si annidano le preoccupazioni

Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, spiega che quello dei rischi penali del datore dei lavoro è un problema non da poco, che rischia di bloccare la riapertura di molte piccole e micro aziende, intimorite da questo rischio.



Marina Calderone ritiene sia urgente avviare una riflessione con le parti sociali per arrivare a una norma.

Iniziamo con lo spiegare che il contagio è un infortunio sul lavoro. L'equiparazione tra contagio da Covid 19 ed inforunio sul lavoro è stata fatta dall'articolo 42 del D.L.

18/2020. Grazie a questa scelta del legislatore, chi subisse il contagio sul proprio posto di lavoro può ricevere la copertura assicurativa dell'Inail, ma, contemporaneamente, potrebbe anche portare il titolare dell'azienda in tribunale per i reati di lesione od omicidio colposo, nel caso in cui il dipendente dovesse morire.



Questa estrema conseguenza, ossia quella di arrivare in tribunale e rischiare il processo, ci sarebbe anche se le responsabilità del datore di lavoro non siano oggettive: nel caso in cui abbia ottemperato a tutte le regole e le disposizioni di legge per sanificare il luogo di lavoro, e si sia attenuto a tutti gli obblighi previsti da norme e regolamenti, le responsabilità continuerebbero a permanere.

Un bel rischio, quindi, per il datore di lavoro.



Tutto questo per un motivo: ci sono infatti alcuni punti critici da sciogliere. Tra questi permane la verifica del luogo dove sia avvenuto il contagio, anche perché dati i tempi di incubazione del virus non è detto che ci si sia ammalati sul posto di lavoro, così come è difficile escludere con certezza che ci siano state altre occasioni di contagio.

Tutto pane per i denti di un buon avvocato.

Lavoro e contagio: cosa manca oggi come oggi

Ovviamente chiunque debba combattere oltre che con il virus anche con i tribunali, benché si sia comportato da buon padre di famiglia, potrebbe tirarsi indietro. E quindi preferire tenere l'azienda chiusa per il timore di eventuali cause di lavoro dovute al contagio.



Quello che sarebbe necessario, a questo punto, è l'introduzione di una norma che escluda le responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio, nel caso in cui avesse adottato tutte le misure necessarie per sanificare gli ambienti, abbia dotato i lavoratori di tutti gli strumenti di protezione individuali, abbia vigilato sulle distanze di sicurezza interpersonali: abbia attuato tutto quello che prevede la normativa nazionale.

I Consulenti del Lavoro ritengono sia necessario prevedere delle garanzie certe per i datori di lavoro, che sono stati di pe se già fortemente penalizzati dall'emergenza coronavirus.



Ma che soprattutto nel momento in cui hanno riaperto fabbriche ed uffici hanno dovuto sostenere dei costi elevati per la messa in sicurezza dei lavoratori stessi. Il rischio è quello ch un numero molto elevato di imprese non riesca a sostenere i costi di eventuali sanzioni che potrebbero arrivare nel caso in cui non siano osservate tutte le misure anticontagio.

Non solo: il rischio e di far fallire un'impresa che le abbia rispettate, ma che al proprio interno ci sia stato un solo contagio, e che questo abbia portato ad una causa civile o penale.

In questa direzione si tarebbe già muovendo qualcosa. Stanislao Di Piazza, sottosegretario al Ministero del Lavoro, ha spiegato che una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica.

Lavoro e Coronavirus: i paradossi della Fase 2

Sono stati 4,4 milioni i lavoratori che dal 4 maggio, secondo quanto stabilito dal DPCM del 26 aprile, hanno ripreso la propria attività lavorativa; mentre 2,7 milioni continueranno a restare a casa in attesa di successive misure governative.



Su 100 rimasti a casa per effetto dei provvedimenti di sospensione delle attività, ben il 62,2% potrà tornare al lavoro. La ripresa però avrà effetti inattesi. Coinvolgerà soprattutto lavoratori over 50, rispetto ai giovani, interesserà maggiormente il Nord Italia, più esposto al contagio in questi due mesi di emergenza da Covid-19, e favorirà i lavoratori dipendenti a discapito degli autonomi.

Ad approfondire le caratteristiche di chi ha ripreso la propria attività è l'indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, a partire dai microdati delle Forze Lavoro Istat, intitolata Ritorno al lavoro per 4,4 milioni di italiani.



Al Nord prima che al Sud, anziani più dei giovani. La ripresa interesserà principalmente i lavoratori dell’industria, dove l’attività potrà ritornare a pieno regime (100% dei settori riaperti), e l'occupazione maschile, più presente in tale comparto (3,3 milioni, pari al 74,8% del totale), mentre “solo” 1,1 mln le donne (25,2%).

In generale, saranno soprattutto lavoratori dipendenti (3,5 mln, pari al 79,4% di chi riprenderà a lavorare) mentre gli autonomi (il restante 20,6%) dovranno ancora aspettare.

Tra i paradossi legati alla riapertura delle attività produttive prevista dalla Fase 2, nonostante il dibattito nazionale sull’opportunità di prevedere rientri differenziati per tutelare maggiormente la popolazione più adulta, c’è l’aspetto legato all’età dei lavoratori coinvolti.



Inoltre, saranno gli over 50 a riprendere a lavorare prima dei giovani e la “settorialità” delle aperture interesserà maggiormente il Nord Italia. In particolare: Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Marche e Lombardia, dove il tasso di rientro oscilla intorno al 69%; di contro in Val d’Aosta (49,3%), Lazio (46,7%), Sicilia (43,4%), Calabria (42,5%) e Sardegna (39,2%).

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online