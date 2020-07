Conto corrente base: quello che le banche non dicono

13/07/2020 09:08

Sono molte cose che le banche non ci dicono. Moltissime. Di una buona parte non verremo mai a conoscenza. Di altre invece è possibile conoscerne i dettagli e utilizzare questa conoscenza per fare valere i nostri diritti quando ci rechiamo in filiale per aprire un conto corrente.

Una di queste è sicuramente la possibilità di aprire un conto corrente base a condizioni economiche agevolate, studiato per facilitare le fasce economicamente più fragili della popolazione.

Il conto corrente di base esiste dal 2012

Se facciamo una breve ricerca vedremo come i siti web delle banche indichino in maniera abbastanza chiara l’esistenza del conto corrente base, le sue funzionalità e il suo costo.



Tuttavia, recandosi in filiale per aprire un conto corrente è abbastanza raro sentirsi chiedere se si desidera attivare un rapporto a costo ridotto oppure addirittura gratuito.

Eppure queste soluzioni, introdotte nel giugno 2018 dal Testo Unico Bancario (TUB), sono state quasi del tutto ignorate dagli istituti bancari fino al 2018.

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70 del 2018, sono entrati in vigore i dettagli attuativi di questo servizio di inclusione finanziaria, costringendo le banche a inserirlo regolarmente nelle loro offerte commerciali con costi molto vari e talvolta non molto distanti dal costo di un normale conto corrente.

Cos’è il conto corrente base

È un conto corrente fornito da un istituto bancario, Poste Italiane o da altro prestatore di servizi di pagamento che consente un’operatività limitata a un numero definito di operazioni a fronte di un canone annuale onnicomprensivo o gratuito, qualora siano presenti specifici requisiti.

La gamma essenziale di servizi si concretizza nell’apertura, gestione e chiusura del conto, versamento di fondi, prelievo di contanti, ricezione e esecuzione di ordini di pagamento, emissione, e rinnovo e sostituzione di una carta di debito.

Questa tipologia di conto corrente è stata pensata per agevolare principalmente clienti con esigenze finanziarie e operatività limitate, e clienti appartenenti a fasce svantaggiate della popolazione.

Chi può accedere al conto corrente base?

Possono accedere a questa tipologia di conto corrente tutti i consumatori che soggiornano regolarmente in uno stato UE, compresi i senza fissa dimora e i richiedenti asilo.



Per i cittadini che autocertifichino un ISEE in corso di validità inferiore a 11.600 Euro e i pensionati che dichiarino un trattamento pensionistico di importo lordo annuo non superiore a 18.000 Euro, il conto corrente base è offerto senza spese e senza imposta di bollo.

Entrambe queste ultime due categorie non devono essere titolari di un altro conto corrente di base. Inoltre, sempre per entrambe le categorie, entro il 31 maggio di ogni anno va presentata alla banca rispettivamente il nuovo ISEE e la dichiarazione che il trattamento pensionistico è al di sotto la soglia prestabilita.



In caso di mancata presentazione della dichiarazione o del superamento delle soglie, si viene a perdere l’esenzione delle spese e la banca procederà a comunicarlo al correntista, il quale avrà due mesi di tempo per recedere senza spese.

Quali sono le operazioni incluse in un conto corrente base

Ogni anno il pacchetto di operazioni di un conto corrente base comprende:

6 prelievi di contante presso sportello (12 per il conto intestato a pensionati)

12 prelievi su sportello elettronico di altri istituti (6 nel caso dei pensionati)

Prelievi illimitati su sportello elettronico di qualunque postazione del proprio prestatore di servizi

12 versamenti di contanti e assegni (6 per i pensionati)

36 pagamenti accreditati con bonifici Sepa (illimitati per i pensionati)

Addebiti Sepa diretti illimitati

12 pagamenti ricorrenti (6 per pensionati) effettuati con bonifico Sepa

6 pagamenti non ricorrenti (nessuno per i pensionati), sempre con bonifico Sepa e addebito in conto

4 invii annuali di estratti conto e informative

Rilascio, rinnovo e sostituzione della carta di debito

Pagamenti con carta di debito illimitati

Una comunicazione sulla trasparenza

Sul conto non è consentita l’attivazione di aperture di credito, sconfinamenti, o deposito di titoli.

Sul conto corrente base è possibile effettuare operazioni in eccedenza in numero illimitato, che verranno conteggiate pertanto come spese addebitate sul conto gratuito o in aggiunta al canone.

Quanto costa un conto corrente base

Nel caso di pensionati sotto i 18.000 Euro lordi o cittadini con ISEE inferiore a 11.600 Euro, il conto corrente base è totalmente gratuito, con esenzione dall’imposta di bollo di 34,20 Euro.



Ogni operazione eccedente il numero di operazioni comprese nel pacchetto viene comunque addebitata, anche nel caso del conto gratuito.

Un discorso a parte merita il conto corrente base standard, ovvero quello offerto a fronte del pagamento di un canone ridotto, destinato a tutti i consumatori.

L’importo di quest’ultimo non è fissato dalla legge ma è stabilito a discrezione dei singoli istituti di credito, che solitamente indicano più o meno chiaramente nella pagina web dedicata.

Intesa Sanpaolo ad es., offre un conto di questa tipologia a un canone annuale di 30 Euro, Unicredit, Credem e BNL a 48 Euro, MPS lo propone a 72 Euro.



Una semplice ricerca sul web ci restituirà sempre importi all’interno di questo intervallo. Va comunque considerato che a questo canone va aggiunta l’imposta di bollo di 34,20 Euro, qualora la giacenza media annuale sia superiore ai 5.000 Euro.

È evidente come un conto corrente di base, pur essendo un prodotto studiato per agevolare una più ampia inclusione finanziaria e sociale, ha un costo complessivo relativamente alto che non si discosta moltissimo dalla spesa media di gestione annuale di un conto corrente tradizionale per privati.



L’indagine della Banca d’Italia sui conti correnti in Italia nel 2018 ha infatti evidenziato una spesa media di 86,9 Euro per conto, al netto, ovviamente, dell’imposta di bollo.

Inoltre, la scelta di un conto corrente base deve presupporre una reale esigenza operativa limitata.

Trascurare questo fattore, potrebbe condurre a vanificare la scelta di un conto a canone ridotto. L’insieme delle eventuali operazioni a pagamento eccedenti la quota stabilita per legge, potrebbe infatti avere un peso in termini economici da incrementare il canone alla fine pagato, portandolo ai livelli della spesa di tenuta di un normale conto corrente.

Come attivare un conto corrente base

La banca, le Poste Italiane o qualunque altro prestatore di servizi di pagamento sono obbligati per legge all’attivazione di un conto corrente di base su richiesta di qualsiasi cittadino dell’area UE.



Possono rifiutare la richiesta esclusivamente in mancanza dei requisiti necessari all’apertura di un conto, oppure se il consumatore è già titolare in Italia di un conto corrente attraverso il quale utilizza servizi minimi obbligatori, a meno che quest’ultimo non venga chiuso e trasferito aprendo il nuovo conto base.

L’apertura del conto non deve essere condizionata all’acquisto di servizi accessori offerti dalla banca o altro istituto.

Qualora il conto faccia parte di un pacchetto di servizi, al consumatore deve essere comunicato come l’attivazione del conto sia condizionata alla sottoscrizione dei servizi o prodotti compresenti.

L’istruttoria per l’apertura conto non si discosta da quella avviata per un conto corrente tradizionale.



Vengono applicate tutte le disposizioni di legge in materia di operazioni e servizi bancari. In fase precontrattuale, inoltre, viene fornita al consumatore tutta la documentazione informativa relativa alle spese del conto.

È possibile passare dal vecchio conto al nuovo conto corrente base?

Anche in questa eventualità di passaggio da un conto corrente a un altro, il riferimento normativo rimane il Testo Unico Bancario che definisce portabilità e trasferimento di servizi.

