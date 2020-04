Conto corrente e conto deposito: soldi al sicuro? Qual è meglio?

11/04/2020 13:03

La diffusione del coronavirus ha provocato non solo in Italia, ma in tutto il mondo, in primis un'emergenza sanitaria e in secondo luogo, direttamente connessa alla prima, una crisi economica.

Soldi e risparmi: come muoversi in tempi di crisi?

In un periodo come quello attuale, caratterizzato da una grande incertezza, diventa sempre più importante capire dove allocare i propri risparmi.

Salvaguardare il denaro messo da parte è cruciale in una fase in cui molto italiani sono impossibilitati a lavorare, ricevendo in sostituzione dello stipendio regolare dei sussidi che spesso si rivelano insufficienti per fronteggiare le esigenze quotidiane.

Certo in questa fase investire i risparmi sui mercati azionari non è certo una scelta da fare a cuor leggero vista la grande volatilità e la negatività in atto da oltre un mese.

Anche l'obbligazionario al momento potrebbe rivelarsi non così allettante, se si pensa ad esempio che per investire sul Bund, considerato solitamente un bene rifugio, bisogna addirittura pagare visto l'interesso negativo di questo strumento.

Conto corrente e conto deposito: quale scegliere ora?

Non stupisce dunque che molti decidano di optare per la liquidità che in una fase come quella che stiamo vivendo si rivela senza dubbio un bene davvero prezioso.

Anche per la liquidità però bisogna scegliere dove posizionare le somme che ognuno di noi ha a disposizione.





La domanda che in tanti si pongono è la seguente: meglio tenere i soldi sul conto corrente o è preferibile optare per un conto deposito?

Per rispondere a questa domanda andiamo a vedere in sintesi le caratteristiche di questi due prodotti.

Conto corrente: vantaggi e svantaggi

Il conto corrente ha il vantaggio di rendere sempre disponibili le somme di denaro, alle quali si può attingere in qualsiasi momento e in vario modo.

Dal semplice prelievo allo sportello in banca, a quello ancora più pratico al bancomat, passando poi per altri strumenti quali le carte di credito e di debito per le spese quotidiane e non, fino ad arrivare al bonifico bancario e all'assegno per i pagamenti di una certa entità.

Conto corrente: tutte le voci di costo

Tra gli svantaggi del conto corrente troviamo in primis i costi di gestione che possono essere più bassi e in alcun casi inesistenti per quelli online, mentre rischiano di diventare anche onerosi in quelli tradizionali.

Con riferimento alle voci di costo di un conto corrente segnaliamo il classico canone mensile, cui si aggiungono quelli relativi alle carte di debito e di debito (non applicati però da tutte le banche), senza dimenticare l'imposta di bollo che bisogna versare nella misura di 34,2 euro all'anno in caso di giacenza media superiore ai 5.000 euro.

Un altro aspetto negativo del conto corrente è che non offre alcun tipo di rendimento per le somme depositate, visto l'attuale livello dei tassi di interesse.

Tenere fermi i soldi sul conto corrente quindi non solo non produce valore, ma espone ad una piccola erosione delle somme nel tempo per via delle voci indicate prima.

Conto deposito: vantaggi e svantaggi

Il conto deposito permette di accantonare i risparmi in maniera simile al conto corrente, rispetto al quale però non ha strumenti di pagamento.

Essendo pensato come prodotto solo per il risparmio, il conto deposito non prevede libretto degli assegni, bancomat o carta di credito, quindi non offre la stessa flessibilità di utilizzo del denaro data da un conto corrente.

Rispetto al conto corrente, il conto deposito non prevede costi di apertura e di chiusura, nè per le operazioni, e non ha alcuna spesa di gestione.

Il conto di deposito può essere senza vincoli e in tal senso le somme sono sempre disponibili e utilizzabili in qualsiasi momento.

Conto deposito: come funziona quello vincolato?

Diverso il discorso se si sceglie un conto corrente vincolato che, come è facile intuire, blocca le proprie disponibilità per un dato periodo di tempo che può essere anche superiore ad 1 anno.

In tal caso, il vantaggio rispetto al conto corrente è che il conto deposito offre una remunerazione per le somme vincolate.

Al momento, in base alle offerte disponibili sul mercato, con un conto deposito si può arrivare a spuntare un interesse annuo lordo dell'1,5%, mantenendo le somme vincolate per 24 mesi.

Ovviamente questa remunerazione scende progressivamente parallelamente ad una riduzione dell'arco temporale dell'investimento, basti pensare che per denaro vincolato a 3 mesi si ottiene solo 0,75%.

Conto corrente e conto deposito: quali rischi?

Una domanda che spesso ci si pone quando si parla di conto corrente e di conto deposito è quanto siano al sicuro i nostri soldi? Quali rischi si corrono parcheggiando la liquidità in questi due strumenti finanziari?

Tanto il conto corrente quanto il conto deposito permettono di dormire sonni tranquilli perchè i soldi saranno al sicuro anche nel caso in cui la banca di riferimento dovesse trovarsi in cattive acque o addirittura fallire.

I risparmiatori infatti sono tutelati tanto con il conto corrente quanto con il conto deposito dal Fondo Interbancario di depositi che di fatto copre fino a 100.000 euro per depositante e per banca, rimborsando in 7 giorni lavoratori le somme eventualmente perse.









Fonte: News Trend Online