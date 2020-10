Contributi a fondo perduto Dl Agosto: proroga per la domanda

08/10/2020 20:17

Nei giorni scorsi, sono stati approvati dalla Commissione Bilancio del Senato alcuni emendamenti nel Decreto Agosto. Tra questi, ce n'è uno che si riferisce ai contributi a fondo perduto previsti nel Decreto Rilancio.

Il termine per presentare domanda viene prorogato di un mese ma non per tutti. La proroga per la domanda è concessa soltanto ai Comuni colpiti da stati d'emergenza e calamità. Approfondiamo.

Contributi a fondo perduto: scatta la proroga di un mese

L'emendamento approvato prevede un prolungamento di ulteriori 30 giorni per richiedere i contributi a fondo perduto con riapertura dello sportello telematico dell'Agenzia delle Entrate.



La proroga concessa nel Dl Agosto è rivolta soltanto a determinati Comuni compromessi da calamità e stati d'emergenza per i quali non si prevede il requisito di riduzione del fatturato.

I territori interessati all'emendamento sono:

- i Comuni colpiti dal terremoto del Centro Italia del 2016 (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) nonché le province etnee coinvolte dal sisma avvenuto nel 2018;

- i territori appartenenti ai Comuni 'totalmente montani' elencati nella lista predisposta dall'Istat oppure inclusi nella circolare n.



9 del 14/6/1993 del MEF (non precedentemente aggiunti nell'elenco dei Comuni colpiti da eventi calamitosi).

Possono beneficiare della proroga i titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, lavoro autonomo e agrario, con sede operativa o domicilio fiscale nel territorio dei Comuni dove lo stato di emergenza per calamità era già in vigore nel momento in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 (31 gennaio 2020) nonché dei Comuni totalmente montani.



Tali soggetti, insieme a coloro che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, non devono possedere necessariamente il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.

Nuovi fondi previsti nel Dl Agosto?

La nuova proroga relativa alla domanda per i contributi a fondo perduto aprono uno spiraglio per i titolari di partita IVA che, ad oggi, sono ancora in attesa dell'erogazione del beneficio spettante.

Difatti (e, purtroppo), coloro che hanno inviato domanda a luglio/agosto, sanno che la loro istanza giace ancora in istruttoria. In più, il ministro dell'Economia Gualtieri aveva confermato che i fondi erano esauriti.

Tale proroga fa pensare che siano state trovate nuove risorse da destinare ai contributi a fondo perduto, almeno per i Comuni interessati.



Verranno erogati? Quando? Per la risposta a queste domande bisognerà aspettare la conversione in legge del Decreto Agosto n. 104/2020 (attesa entro il 13 ottobre).

La scadenza prevista per la nuova proroga verrà fissata con un prossimo provvedimento dell'AdE, da pubblicare entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Agosto. Resta la difficoltà di individuare con precisione i Comuni interessati alla proroga e si spera in una parallela pubblicazione di un elenco completo e dettagliato.

Fonte: News Trend Online