Coronavirus Borse e Mercati, ecco 4 Titoli per giocare in difesa

12/02/2020 12:13

Sul coronavirus il mondo si deve svegliare, perché è il pericolo numero uno, peggio del terrorismo. E' questa, in estrema sintesi, la posizione dell'Oms sull'epidemia di coronavirus in accordo con quanto dichiarato dal direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Come difendersi dal coronavirus in Borsa, 4 Titoli consigliati dal Credit Suisse

Pure in Borsa il coronavirus rischia di avere alla lunga un impatto negativo su molti settori economici, ragion per cui la prudenza non è mai troppa a partire dalla scelta di azioni di società quotate che possono essere ritenute immuni al contagio.



Al riguardo, riporta IlSole24Ore, il Credit Suisse consiglia quattro titoli, e precisamente Agnico Eagle (AEM), Barrick Gold Corporation (GOLD), Energias de Portugal (EDP) e Newmont Goldcorp (NEM).

Nel dettaglio, Agnico Eagle Mines Limited (AEM), con la sede in Canada, è una società produttrice di oro con attività in Canada, in Finlandia ed in Messico, e pure con attività di esplorazione e di sviluppo che si estendono negli Stati Uniti d'America.

Barrick Gold Corporation (GOLD), al pari di Agnico Eagle Mines Limited, è un'azienda canadese operante nel settore aurifero.



In particolare, Barrick Gold Corporation è attualmente il più grande estrattore di oro al mondo con attività non solo in Canada e negli Stati Uniti, ma pure in tanti altri Paesi, e tra questi il Cile, l'Australia, l'Argentina, lo Zambia, il Perù, l'Arabia Saudita, la Repubblica Dominicana e Papua Nuova Guinea.

Energias de Portugal (EDP), con sede a Lisbona, è uno dei più importanti gruppi industriali del Portogallo, nonché una delle principali società di produzione di energia elettrica in Europa.

Al pari di Agnico Eagle (AEM) e di Barrick Gold Corporation (GOLD), pure Newmont Goldcorp (NEM) è una società, con il quartier generale nello Stato USA del Colorado, che è attiva nel settore dell'estrazione dell'oro con miniere nel Nevada, in Australia, nel Suriname, Ghana e Perù.

Coronavirus, ecco i 4 titoli che resistono alle incertezze economiche https://t.co/Qv6VcOlnCi pic.twitter.com/PbZYbx9gb4

— IlSole24ORE (@sole24ore) February 11, 2020

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online