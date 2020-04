Coronavirus Italia: brutta sorpresa a Pasqua. Milano maglia nera

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC

Mercati: non c'è ancora il via libera al rialzo

Dal Senato via libera alla sospensione dell'assicurazione auto e moto fino al 31 luglio. Ora serve l'ok della Camera ma non sarà rivolto a tutti..... PRIMO PIANO - 14/04/2020 12:55

Come detto prima, l'unica nota positiva è il calo dei pazienti in terapia intensiva che continua a livello nazionale (-83 ieri e -79 medio negli ultimi tre giorni), mentre il dato dei ricoveri segna una crescita ieri (+176), ma un trend declinante sulla media a tre giorni (-73).

Guardando da vicino alla zona più colpita dal coronavirus sin dall'inizio, si apprende che in Lombardia i casi totali sono cresciuti del 2,1% su base giornaliera ieri e del 2.5% negli ultimi tre giorni, in lieve aumento rispetto al 2,3% dei tre giorni precedenti.

Nel consueto report diffuso da Equita SIM, gli analisti quest'oggi hanno preso in esame le indicazione relative alla diffusione del coronavirus in Italia con riferimento alle ultime giornate.

