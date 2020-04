Coronavirus Italia: contagi giù. Meno gente in terapia intensiva

In termini di casi attivi, a livello nazionale ieri ne sono stati registrati 1.941 in più, con un incremento su base giornaliera del 2,1%.

In valore assoluto, i nuovi casi sono stati 3.599 ieri e mediamente 4.240 negli ultimi tre giorni, in riduzione rispetto ai 4.678 nei tre giorni precedenti.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK