Coronavirus Italia: ultimi dati. Trend positivi su vari fronti

Per il coronavirus si registrano indicazioni confortanti con riferimento ai nuovi casi e a quelli attivi, ma anche per ricoveri e terapie intensive..... PRIMO PIANO - 28/04/2020 16:11

In valore assoluto, la contrazione e? stata di 238 negli ultimi 3 giorni (-290 ieri) contro i 394 dei 3 giorni precedenti. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva a livello nazionale (-53 ieri e -72 medio negli ultimi tre giorni) e si riduce anche il numero dei ricoveri (-1019 ieri e -572 medio sui tre giorni).

In valore assoluto, i nuovi casi in Italia sono stati mediamente pari a 2.140 negli ultimi tre giorni rispetto ai 3.012 nei tre giorni precedenti.

Come detto prima si tratta solo di qualche misura iniziale, peraltro molto contenute, con la conferma di fatto di uno stato di quarantena dal quale non è ancora possibile uscire del tutto.

A partire dal 4 maggio infatti entreranno in vigore nuove misure che non modificheranno di molto lo scenario attuale, ma consentiranno qualche iniziale spostamento, con una ripresa anche di alcune attività.

