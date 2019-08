Crac banche, rimborsi per tutti: ecco come fare domanda online

22/08/2019 15:34

Truffati dalle banche, traditi dalle banche, azzerati dalle banche. Il linguaggio giornalistico li ha definiti in molti modi ma la sostanza non cambia: sono i 200.000 risparmiatori rimasti vittime della sfilza di crac di istituti di credito - dalle due popolari venete a Etruria - che ha falcidiato negli ultimi anni il sistema bancario italiano.



E che potranno finalmente adesso accedere alle procedure di rimborso previste dall'ultima legge di Bilancio.

Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto attuativo ad essa collegato, è scattata infatti l'operazione indennizzi che permetterà ai possessori di azioni e obbligazioni subordinate che possiedano i requisiti previsti dalla nuova normativa di accedere al Fondo Risparmiatori (FIR): il veicolo ad hoc, con una dotazione di 1,5 miliardi, che risarcirà chi è stato danneggiato dalle banche messe in liquidazione tra il 16 novembre 2015 e l'1 gennaio 2018 "a causa delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza" di cui queste ultime siano state responsabili.

Il ministero dell’Economia ha inoltre comunicato in una nota che è già attivo il portale sul quale quei risparmiatori che non rientrano nei parametri per ottenere il rimborso automatico (un reddito Irpef inferiore a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare entro i 100.000 euro) potranno presentate le richieste di risarcimento.

Già a partire da oggi, giovedì 22 agosto 2019, e per un periodo di sei mesi, sarà infatti possibile registrarsi su fondoindennizzorisparmiatori@consap.it, dove "compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente" perché una Commissione tecnica di esperti, creata ad hoc presso il Mef, possa poi valutare se la vendita dei titoli è avvenuta senza rispettare le norme del TUF (testo unico in materia finanziaria).

Ricordiamo infine, in accordo con quanto segnalato dal sito di Altroconsumo, che potranno accedere al FIR i risparmiatori persone fisiche, piccoli imprenditori e microimprese in possesso di azioni o di obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di liquidazione o i loro eredi legittimi: agli azionisti degli istituti toccati dal provvedimento (Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti, Cariferrara, Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate) spetterà un ristoro pari al 30% del valore d’acquisto fino ad un massimo di 100mila euro, mentre per quanto riguarda gli obbligazionisti il ristoro sale al 95% con il medesimo tetto.

