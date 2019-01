Da Carige alla Popolare di Bari, il lungo inverno delle banche

23/01/2019 22:55

Dopo il Decreto del Governo italiano che ha attivato su Banca Carige una rete di protezione per l'Istituto e per i risparmi dei correntisti, il lungo inverno delle banche italiane non può dirsi di certo concluso.

Banca Popolare di Bari, piccoli azionisti in rivolta

Crediti a rischio e affari sballati: così è finita nei guai la più grande banca del Sud #malafinanza #popolarebari @vmalagutti https://t.co/Q2I5xBfCX7

— L'Espresso (@espressonline) January 22, 2019





In accordo con quanto è stato riportato da L'Espresso, infatti, c'è un'altra banca che ha bisogno con urgenza di capitali freschi per andare avanti.



Si tratta, nello specifico, della Popolare di Bari. L'edizione online del settimanale di politica, cultura ed economia, citando indiscrezioni di fonte finanziaria, rivela in particolare come la Banca Popolare di Bari, mentre i piccoli soci sono in rivolta visto che temono che le azioni in possesso possano perdere valore senza possibilità di liquidarle, avrebbe bisogno, tra nuove azioni e l'emissione di nuovi titoli obbligazionari, di almeno 500 milioni di euro.

Carige, FABI favorevole all'utilizzo del Fondo per l'occupazione dei bancari

L’utilizzo del Fondo per l’occupazione dei #bancari (Foc) come strumento possibile per rilanciare #Carige ed evitare perdite di posti di lavoro, proposto dal segretario generale della First Cisl, Colombani, è un progetto politicamente positivo.



Qui il comunicato stampa #FABI. pic.twitter.com/YcKhFT7uJE

— Lando Maria Sileoni (@LandoSileoni) January 23, 2019





Tornando invece alle vicende legate a Banca Carige, la FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, ha appoggiato apertamente il piano proposto da Riccardo Colombani, segretario generale della First Cisl, per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

In particolare, Lando Maria Sileoni, segretario generale della Federazione autonoma dei bancari italiani, giudica come progetto politicamente positivo quello di far leva sul Foc, il Fondo per l'occupazione dei bancari, al fine di rilanciare da un lato Banca Carige, e dall'altro evitare nello stesso tempo perdite di posti di lavoro.

Crisi #Carige e scenari di consolidamento bancario: chi e come può fondersi con l'istituto ligure#banchehttps://t.co/GIh4awPAta

— Trend Online (@TrendOnline) January 21, 2019





Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online