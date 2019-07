Dichiarazione 730: Modello precompilato in incremento

30/07/2019 17:15

Sempre più contribuenti si affidano al modello precompilato per la dichiarazione dei redditi attraverso la pagina web dell'Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista delle statistiche si è registrato negli ultimi tempi un aumento pari quasi al 14%.

Modello precompilato in aumento: ecco i dati dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha reso pubblici i dati relativi all'utilizzo del Modello 730 precompilato da parte dei contribuenti fiscali.

Il metodo online risulta essere davvero apprezzato dal Belpaese.



Questo nuovo meccanismo è sempre più accettato dagli Italiani, in quanto lo trovano davvero comodo ed efficace dal 2015.

Modello Precompilato 730: lo sviluppo e l’evoluzione

Il Modello Precompilato 730 è disponibile online dall'anno 2015, da allora tutti coloro che presentavano l’istanza hanno deciso di operare direttamente attraverso la rete, decidendo così di abbandonare il modello cartaceo.

Il 24 luglio 2019 è stata rilasciata una dichiarazione stampa da parte dell'Agenzia delle Entrate: dal momento in cui è stato lanciato il metodo online si è avuto un riscontro del tutto positivo, l'attività ha registrato e ha amministrato circa 1 miliardo di precaricati.

Tramite la guida reperibile online, gli utenti hanno la possibilità di apportare delle variazioni dei dati e delle informazioni (opzione resa ammissibile dal corrente 2019).

Nel 2015 le richieste del modello precompilato sono state di 1,4 milioni di documenti inviati.



L'anno successivo le dichiarazioni sono aumentate in modo notevole, i cittadini che hanno adottato questo sistema sono arrivati a quasi 2 milioni.

Modello Precompilato 730: età e aree geografiche

A fare uso del Modello Precompilato 730 sono i contribuenti di fascia d’età compresa tra i 40 anni e i 60 anni.

L'utilizzo della dichiarazione online si è diffusa in modo particolare nel Nord Italia, più precisamente in Veneto, in Lombardia, in Friuli-Venezia-Giulia e in Piemonte.

Un’impennata si è registrata nel 2018, a guadagnarsi i primi posti in classifica sono state la regione del Lazio, del Veneto e della Lombardia, la domanda è stata effettuata da contribuenti con età di 40-50 50-60.

Dichiarazioni accettate senza apportare alcuna modifica

Il CAF o affidarsi ad un professionista delegato rimane la scelta principale dai cittadini, in quanto si sentono più protetti e più sicuri per procedere alla compilazione ed alla trasmissione del modello 730.

Grazie ad una maggiore affluenza di dati inviati da soggetti terzi e inseriti dall’Agenzia delle Entrate nella precompilata fa sì che sempre più contribuenti abbiano fiducia nel modello precompilato.

Molto spesso i modelli inviati non hanno bisogno di essere modificati, questi ultimi vengono chiamati “no touch”, proprio perché non viene apportata nessuna variazione del documento, inoltre si è registrato un aumento del 15% su questi modelli.

Modello 730: termini per procedere alla presentazione

Le date destinate per presentare il modello 730 sono: il 25 ottobre (mediante CAF o intermediari abilitati) e il 2 dicembre (mediante la compilazione online).

Fonte: News Trend Online