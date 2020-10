Dividendi: 2 azioni ad alto rendimento da acquistare a ottobre

06/10/2020 22:10

Cerchi una combinazione di apprezzamento del prezzo delle azioni abbinato al reddito da dividendi?

A caccia di dividendi nel settore tecnologico

Il settore tecnologico, non il luogo più comune in cui andare alla ricerca di titoli azionari da dividendi, ha molte solide opzioni.

Dalla pagine di The Motley Fool, Nicholas Rossolillo, uno dei collaboratori, segnala due azioni in cima alla sua lista di ottobre, per gli investitori in cerca di reddito: si tratta di Verizon e Taiwan Semiconductor.

Verizon ( NYSE: VZ )

Verizon è senza dubbio un titolo interessante che paga un dividendo con un rendimento annuale pari al 4,2%.

Il prezzo basso del titolo riflette che non è più una storia di crescita, ricordando che Verizon ha anche un debito di 113 miliardi di dollari dovuto in parte alla natura ad alta intensità di capitale della costruzione e del miglioramento costante delle infrastrutture di comunicazione.

Nell'economia odierna, la connettività wireless è un elemento fondamentale, ma nonostante gli effetti della pandemia, i ricavi di Verizon sono diminuiti solo del 3% durante la prima metà del 2020.

E a causa dei tagli dei costi e della spesa per i miglioramenti della rete, il free cash flow di 12 mesi è effettivamente aumentato del 25% rispetto a un anno fa a 21,1 miliardi di dollari.

I dividendi pagati sono costati a Verizon 5,1 miliardi di dollari finora quest'anno, solo il 45% del free cash flow generato.

Sebbene la strategia 5G di Verizon sia diversa da T-Mobile e AT&T, il gruppo ha ampio spazio per continuare a migliorare la rete e pagare i suoi azionisti profumatamente.

Taiwan Semiconductor ( NYSE: TSM )

Taiwan Semiconductor non è un nome familiare, almeno non negli Stati Uniti, ma questo potrebbe cambiare negli anni a venire.

Il gruppo è diventato il principale produttore mondiale di semiconduttori e il Governo degli Stati Uniti ha recentemente firmato un accordo per l'apertura di uno stabilimento Taiwan Semiconductor in Arizona.

Il gruppo ha un ampio vantaggio nell'abilità tecnologica, costruendo i chip più avanzati sul mercato con una roadmap nei prossimi anni per continuare ad ampliare il suo vantaggio su altri player come Intel.

A prima vista, questa azienda di chip non sembra una scommessa ad alto rendimento.





Le azioni attualmente rendono il 2,1% annuo, ma a ciò si deve aggiungere la forte crescita che questa azienda probabilmente registrerà nel prossimo decennio, visto che continua a fare la parte del leone nella produzione avanzata di chip.

Taiwan Semiconductor ha molto spazio per potenziali aumenti dei dividendi, per non parlare della potenziale crescita del prezzo delle azioni.

Le azioni di Taiwan Semiconductor sono aumentate di quasi il 40% nel 2020 fino ad oggi, anche dopo un leggero calo nel mese di settembre.

La forte crescita derivante dalle apparecchiature di rete 5G e da altre esigenze di elaborazione ad alte prestazioni è in gran parte responsabile di questo rialzo, poiché i ricavi e i profitti sono aumentati dopo un crollo ciclico del settore dei semiconduttori nel 2018 e 2019.

Per gli investitori che desiderano scommettere sul continuo progresso del settore dei semiconduttori e farsi pagare in contanti lungo la strada, Taiwan Semiconductor è un ottimo punto di partenza.

Fonte: News Trend Online