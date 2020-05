Dividendi: 5 titoli del settore oil a rischio taglio a maggio

All'epoca, la società affermava che intendeva mantenere la sua distribuzione did dividendi ai livelli attuali per il resto dell'anno, anche se avesse dovuto ricorrere alle sue linee di credito per compensare eventuali carenze di liquidità.

Rattler ha dichiarato a marzo che intende mantenere la sua attuale politica di dividendo, ma il mercato non ci crede, motivo per cui il rendimento è salito oltre il 15%.

Dato l'attuale rendimento decisamente elevato, il mercato è quasi sicuro che una riduzione della cedola sia proprio dietro l'angolo: Oasis potrebbe annunciarla in occasione della trimestrale in agenda l'11 maggio.

Ciò finirà per incidere sulle commissioni che Oasis raccoglie e questo potrebbe costringere il gruppo a seguire l'esempio di molti suoi competitors, tagliando il dividendo e usando quel denaro per sostenere la sua situazione finanziaria.

Questa tendenza al ribasso probabilmente continuerà a maggio e dalla pagine di The Motley Fool, uno dei suoi collaboratori, Matthew DiLallo, segnala cinque titoli del settore oil con il maggior rischio di riduzione nel mese in corso.

