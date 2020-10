Dividendi: pericoli in agguato per 3 azioni ad alto rendimento

05/10/2020 22:09

Di sicuro il quadro generale è importante, o lo è almeno quando acquisti un titolo ad alto rendimento, sulla base del fatto che otterrai un flusso di reddito a lungo termine da esso.

Dividendo: eccone 3 che potrebbero essere a rischio nel lungo

Nel caso della società di telecomunicazioni e dei media, AT&T, e delle agenzie pubblicitarie Omnicom ( NYSE: OMC ) e Interpublic Group of Companies ( NYSE: IPG ), c'è motivo di credere che tutte e tre siano trappole di valore ad alto rendimento (7,3%, 5,2% e 6% rispettivamente) con dividendi che potrebbero non dimostrarsi sostenibili a lungo termine.

E' questa la view di Lee Samaha che sulle pagine di The Motley Fool spiega i motivi di quanto appena affermato.

AT&T ( NYSE: T )

Gli enormi flussi di cassa del gigante delle telecomunicazioni (circa 29 miliardi di dollari nel 2019) AT&T, garantiscono che il suo dividendo annuale di circa 14,9 miliardi di dollari o 2,08 dollari per azione, sia facilmente sostenibile per anni.

Nel frattempo, chi ha una view bullish su AT&T spera che l'avvento del 5G possa produrre un'opportunità di crescita per le reti wireless.

D'altra parte, la domanda è se l'azienda abbia davvero prospettive di crescita a lungo termine o meno, ma la risposta è "no".

A partire dal segmento delle comunicazioni, dal 2017 al 2019 il business della mobilità è cresciuto solo dell'1,1% a 71 miliardi di dollari.

Nel frattempo, il gruppo di intrattenimento e il business wireline hanno registrato un calo dei ricavi negli ultimi tre anni.

Di particolare preoccupazione, le connessioni video totali (gruppo di intrattenimento) sono crollate a 18,4 milioni alla fine del secondo trimestre dai 25,2 milioni nel 2017.

Chiaramente, la concorrenza dello streaming sta iniziando a mordere l'industria della TV via cavo.

Inoltre, il crollo dei servizi voce e dati legacy non è stato completamente compensato dalla crescita dei servizi strategici e gestiti all'interno delle linee guida aziendali.

E gli investitori non dovrebbero essere troppo entusiasti dei numeri della divisione WarnerMedia.





In realtà, il primo anno intero di entrate dall'acquisizione 2018 di Time Warner (proprietaria di una serie di risorse multimediali, compresa la CNN) è nel 2019. In effetti, le entrate di WarnerMedia sono diminuite su base annua in ogni trimestre dall'acquisizione nel terzo trimestre del 2018.

Tutto sommato, il tradizionale business wireless voce e dati di AT&T sembra nel migliore dei casi piatto, lo streaming sta conquistando quote di mercato dal cavo e Time Warner non sembra una grande acquisizione.

In quanto tale, AT&T non sembra un'attività su una buona traiettoria di crescita e l'attuale dividendo non può essere assunto a lungo termine.

Omnicom e Interpublic

L'industria della pubblicità è nel mezzo di una rivoluzione digitale e le agenzie pubblicitarie tradizionali stanno affrontando sfide esistenziali.

Si ritiene che Facebook, Alphabet e Amazon.com rappresentino oltre il 60% della spesa totale per la pubblicità digitale negli Stati Uniti.

Inoltre, la pandemia COVID-19 ha incrementato le vendite di e-commerce e creato legioni di nuovi acquirenti per la prima volta.

Tutto ciò indica la crescente importanza di Facebook, Amazon e Google in termini di spesa pubblicitaria complessiva.



Questa è potenzialmente una cattiva notizia per agenzie pubblicitarie come Omnicom e Interpublic.

Il problema è che i giganti online possono trattare direttamente con gli inserzionisti e fornire loro una grande quantità di dati e informazioni che gli inserzionisti possono utilizzare per creare campagne.

In risposta a ciò, le agenzie pubblicitarie hanno pianificato di espandere i servizi di marketing digitale attraverso la crescita interna e le acquisizioni.



Tuttavia, la crescita organica si è rivelata difficile da ottenere per il settore.

Nel complesso la minaccia principale è per le agenzie pubblicitarie tradizionali che devono affrontare una dura battaglia per rimanere rilevanti nel mondo digitale.

