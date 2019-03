Domanda reddito cittadinanza, Caf si preparano al grande assalto

03/03/2019 19:00

Manca ormai pochissimo, per il reddito cittadinanza, all'apertura dei termini per presentare la domanda. La data di start, infatti, è quella di mercoledì prossimo, 6 marzo del 2019, quando sul sito redditodicittadinanza.gov.it, attualmente nella versione informativa, dovrebbe essere attiva, salvo clamorose sorprese, la procedura web per inoltrare la richiesta che poi sarà vagliata dall'Inps.

Domanda online reddito cittadinanza, ecco cosa serve

Due sono le condizioni per presentare domanda online per il reddito di cittadinanza, al netto del rispetto dei requisiti di accesso: possedere l'Isee aggiornato ed aver attivato il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Domanda reddito cittadinanza al Caf tra i canali fisici

In alternativa ci sono i canali fisici per presentare domanda, e tra questi i Caf che, dopo le code degli ultimi giorni, in quanto molti cittadini hanno chiesto informazioni, si preparano da mercoledì prossimo al grande assalto.

Carta del Reddito di cittadinanza come quella per il ReI

Per poter prendere la prima mensilità del reddito di cittadinanza ad aprile sarà necessario presentare la domanda entro marzo 2019.



Come per il Reddito di Inclusione (ReI), pure quello di cittadinanza sarà caricato su una carta, la Carta del Reddito di cittadinanza che, dopo l'accettazione della domanda, potrà essere ritirata presso l'Ufficio postale che sarà indicato.

Patto per l'Inclusione sociale o Patto per il Lavoro, la sottoscrizione è obbligatoria

Nato come misura di avviamento o ricollocazione nel mondo del lavoro, al beneficio economico del reddito di cittadinanza erogato dallo Stato dovrà corrispondere, da parte della famiglia beneficiaria, l'impegno a sottoscrivere, in base ai requisiti socio-economici del nucleo, il Patto per il Lavoro o il Patto per l'Inclusione sociale.



Nel primo caso la famiglia sarà contattata dai Centri Per l'Impiego, mentre ad occuparsi della sottoscrizione e del rispetto del Patto per l'Inclusione sociale saranno i Comuni.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online