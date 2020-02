Donald Trump quanto guadagna il Presidente USA e tutti gli altri

15/02/2020 14:48

Donald Trump, che è il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America, in carica dal 20 gennaio 2017, prima di buttarsi in politica era conosciuto negli USA, e non solo, come imprenditore ed anche come brillante personaggio televisivo.

Stipendio di Donald Trump come Presidente USA, la rinuncia del tycoon newyorkese

Donald Trump spicca per essere un miliardario, e per chi si volesse chiedere quanto guadagna l'attuale Presidente USA c'è da dire che non prende nemmeno un dollaro come peraltro ha promesso agli americani prima della sua elezione.

Ecco chi prende più del Comandante in capo americano

Di conseguenza, riporta il sito aziendeprofessionisti.it, Donald Trump ha rinunciato ai 400.000 dollari che corrispondono al compenso annuo riconosciuto al Comandante in capo USA, ma nel mondo ci sono stipendi ancora più alti come quello percepito dal primo ministro di Singapore con quasi 1,5 milioni di euro l'anno.

Quanto guadagnano gli altri Presidenti nel mondo, dall'Italia alla Cina

Poi c'è il primo ministro della Germania, con 350.000 euro l'anno, il Presidente della Repubblica Italiana con 240 mila euro, tanto quanto prende il primo ministro del Canada.



Il sito aziendeprofessionisti.it riporta inoltre che il presidente della Russia prende poco meno di 130 mila euro.

Niente stipendio per il capo dello stato Vaticano

E questo rispetto ai quasi 110 mila euro del presidente della Turchia, ai 180 mila euro del primo ministro del Giappone, ed ai soli 18 mila euro del presidente della Cina rispetto ai quasi 200 mila euro del primo ministro del Regno Unito, ed ai 180 mila euro del presidente della Francia.



Come Donald Trump, a zero compenso, spicca il capo dello stato Vaticano, ovverosia l'attuale papa Jorge Mario Bergoglio.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online