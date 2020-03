Doppio colpo per il mercato high yield degli Stati Uniti

12/03/2020 17:00

I mercati finanziari di tutto il mondo hanno incassato un doppio colpo: la diffusione del coronavirus e una guerra sul prezzo del petrolio che ha fatto crollare i prezzi. Glenn Voyles, Senior Vice President e Director of Portfolio Management e Matt Fey, Senior Vice President e Director of Research di Corporate Bonds di Franklin Templeton Fixed Income Group, esaminano l’impatto sul credito high-yield.

Gli spread dell’US high yield (HY) si sono notevolmente ampliati negli ultimi giorni, arrivando a livelli che non si erano più visti dall’inizio del 2016 e senza alcun miglioramento in vista.



Le forti vendite sono il risultato di shock negativi contemporanei per la domanda e le forniture.

La diffusione del nuovo coronavirus (Covid-19) ha fatto aumentare i rischi di downside per il quadro fondamentale del mercato HY statunitense. Mentre permane l’incertezza, un periodo prolungato di turbative economiche potrebbe esercitare un impatto su un’ampia fetta di emittenti dell’asset class e trainare un rialzo del tasso d’insolvenza, partendo tuttavia da livelli storicamente bassi.

Hanno completato la situazione il crollo dei prezzi del petrolio conseguente al collasso dei colloqui tra i paesi membri dell’OPEC+1 e la successiva guerra dei prezzi tra Russia e Arabia Saudita.



Se i prezzi del petrolio dovessero rimanere ai livelli attuali, gran parte degli emittenti HY nelle industrie di servizi per l’energia e di esplorazione e produzione (E&P) potrebbe essere a rischio di insolvenza in un periodo più lungo.

In prospettiva, l’energia è il settore più ampio nel mercato dell’US HY, e costituisce circa l’11,5% dell’indice BAML High Yield.

Le obbligazioni HY di certe società di energia, particolarmente nei servizi ed E&P, sono scambiate a prezzi notevolmente più bassi dopo il calo del 33% dei prezzi del greggio West Texas Intermediate (WTI) da giovedì 5 marzo.

Guardando al futuro, le prospettive per il settore HY dipenderanno in ampia misura dalla durata dell’epidemia del coronavirus e della guerra sul prezzo del petrolio.



A parte l’energia, gli emittenti di obbligazioni HY partono per la maggior parte da bilanci solidi, data la robusta attività di rifinanziamento e il focus sulla riduzione della leva finanziaria negli ultimi anni, e dovrebbero pertanto poter sostenere uno o due trimestri di risultati operativi depressi e di accesso limitato ai mercati di capitale.

Glenn Voyles e Matt Fey sono convinti che il brusco calo dei prezzi del petrolio e dei tassi d’interesse dovrebbe offrire un supporto ulteriore a molti emittenti di obbligazioni HY fuori dal settore dell’energia.

Per quanto riguarda l’energia appare probabile un’impennata delle insolvenze e vigileremo su una possibile ondata di angeli caduti dal settore dell’energia a quello investment grade, che secondo le stime di Glenn Voyles e Matt Fey potrebbe arrivare complessivamente a qualche decina di miliardi di dollari, una cifra ancora gestibile rispetto a 1,2 trilioni di dollari statunitensi che è la dimensione del mercato complessivo delle obbligazioni HY.

Glenn Voyles e Matt Fey vigileranno più generalmente sul potenziale di angeli caduti, data la possibilità di un colpo più sostenuto per le prospettive dell’economia in tutto il mondo, tuttavia in questo momento continueremmo a non considerarlo un rischio di rilievo per il mercato delle obbligazioni HY in generale.

