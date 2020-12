Dove investire nel bollente mercato dei videogiochi

22/12/2020 09:10

Vi ricordate di Pong? Molti probabilmente no, ma chi ha vissuto il fenomeno, orami totalmente scomparso, delle sale giochi (le arcade), si ricorda questo nome. Non fu il primo coin-op (cioè apparecchio di videogiochi a gettone o monete), ma fu il più famoso.

Due bastoncini ai lati dello schermo, una pallina che rimbalzava da uno all'altro, ed era nato il primo videogioco da sala ad ampia diffusione, con una marca che di questo settore ha fatto la storia, la Atari, con la sua celeberrima console VCS2600, che fu la prima console da casa.

Da allora i videogiochi hanno fatto passi da gigante.



Ma certe marche rimarranno storiche per gli appassionati, come Intellivision, Colecovision, Commodore VIC20 e 64, ZX Spectrum (Commodore e Spectrum erano veri computer da attaccare alla TV, ma erano usati prevalentemente per giocare), e poi tutte le console della Nintendo, come il NES, il SNES, l'N64 ed il GameBoy, e la SEGA con il Master System e poi il Dreamcast.

Poi arrivò la PlayStation della Sony, e fu una rivoluzione.

Niente più cartucce, adesso si giocava con i CD. E che importava se i giochi venivano copiati con facilità via computer, ed addirittura distrubuiti dagli extracomunitari per le strade? L'importante era vendere le console, senza le quali non si giocava.



E la Sony ne ha vendute a decine di milioni.

Ma dalla PSOne in poi (come fu ribattezzata all'uscita della seconda versione), le cose sono cambiate ancora più velocemente di prima. Sul mercato è entrata una powerhouse come la Microsoft, con la sua ormai celebre XBox, ed un frachising come Halo, e la Nintendo non ha mai smesso di essere presente, con prodotti di successo come la Wii e lo Switch di oggi.

Il mercato dei videogiochi negli ultimi anni

Quanto raccontato finora è la storia.



Di recente ci sono stati grandi movimenti, ed i settori in cui può essere divisa l'analisi del mercato dei videogiochi negli ultimi anni sono fondamentalmente quattro: acquisizioni e investimenti, sottoscrizioni e abbonamenti, giochi sul cloud e console.

Più che vedere settore per settore, è interessante un'analisi anno per anno, comparativa, che faccia vedere come il mercato si è mosso.

Tale analisi sarà poi propedeutica a vedere quali sono i player di maggior successo oggi sul mercato, e quelle società sulle quali esporsi per investire e guadagnare.

Le mosse del mercato dal 2014 al 2017

2014. Nel settore acquisizioni e investimenti, Facebook si è comprata la startup sulla realtà virtuale Oculus, specializzata in visori, per 3 miliardi di dollari.



Amazon ha acquisito per 970 milioni di dollari Twitch, che oggi è la piattaforma più usata al mondo per il livestreaming, e non solo di videogiochi (oltre ad essere una delle galline dalle uova d'oro di Amazon). Microsoft si è comprata la società di sviluppo software Mojang, quella che ha creato il fenomeno Minecraft (il videogioco più venduto di sempre con 200 milioni di copie) per 2,5 miliardi di dollari.

2015.



Sony lancia il servizio di abbonamento Playstation Now, e le vendite di videogiochi raggiungono 61 miliardi di dollari nell'annata. Viene lanciata anche la nuova console della Nintendo, il 3DS.

2016. La Blizzard, oggi di proprietà della Activision, compra per 5,9 miliardi di dollari la società di sviluppo software King, cioè i creatori di Candy Crush Saga.

La cinese Tencent ne spende 8,6, di miliardi di dollari, per lo sviluppatore di videogiochi Supercell, cioè quelli di Clash of Clans.

2017. Microsoft lancia il servizio di abbonamento Xbox Game Pass, mentre la Nintendo lancia lo Switch.

Le mosse del mercato dal 2018 ad oggi

2018.



Microsoft si compra ben sei diverse case di progettazione di videogiochi nell'annata. E si assiste a fenomeni di videogiochi come Red Dead Redemption 2, che vendono più di 725 milioni di dollari in soli 3 giorni.

2019. Netflix si mette d'accordo con la Telltale Games per la distribuzione di videogiochi sulla sua piattaforma.

Apple lancia il servizio di Abbonamento Apple Arcade e Google il Google Play Pass.

2020. E' l'anno dei giochi su cloud. Nvidia lancia GeForce Now, Google lancia Stadia, Microsoft lancia xCloud e Amazon il servizio Luna.



Microsoft si compra la Zenimax Media (quella di Elder Scrolls, Fallout e Doom) per 7,5 miliardi di dollari e la Epic Games chiude un round di finanziamenti per 1,78 miliardi di dollari, che porta la valutazione dell'azienda a 17,3 miliardi prima della quotazione nel 2021. Sony lancia la PlayStation 5 e Microsoft le Xbox serie S e X.

Ma il 2020 è anche l'anno della pandemia.

E, chiusi in casa, i videogiochi sono stati uno dei pochi settori che abbiano avuto una vera e propria esplosione. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha raccomandato l'uso come passatempo. Dato che molte persone stanno adesso lavorando da casa e non possono, in molti casi, uscire, i ricavi delle società del settore stanno crescendo.



La Electronic Arts li ha visti crescere del + 5,3%, la Activision Blizzard del + 26% e la Nintendo addirittura del +62,9%.

I nuovi player del settore

E' chiaro a tutti che, quando la pandemia sarà definitivamente sconfitta, la gente vorrà tornare all'aria aperta, e certe cifre di ricavi non saranno ripetibili.

Ma il mercato del gaming è comunque destinato a crescere perché l'esperienza di gioco è sempre più "immersiva", cioè coinvolgente. In alcuni casi i videogiochi sono veri e propri film, come la saga di Halo e, soprattutto, quella di Red Dead Redemption o Assassin's Creed, ed il giocatore si sente realmente in un altro mondo.

Psicologicamente, questa cosa è molto importante.

I videogiochi non sono più solo un passatempo.



per molte persone costituiscono proprio un'altra realtà, situazione estremizzata dai servizi in cloud, che consentono di giocare con altri giocatori a giro per il mondo, e di parlarsi in diretta, creando una vera e propria socializzazione alternativa, senza uscire di casa, pervasiva almeno, se non di più, rispetto ai social.

Di più perché c'è l'aspetto della soddisfazione videoludica, che i social non hanno (e non è poco).

Non è quindi un caso se altri player stanno pensando ad entrare nel mercato di videogiochi. Gente come Walmart, Verizon, Nike e Disney, per dire. Walmart sta pensando di crearsi una propria piattaforma online in cloud.



Verizon è andata oltre, e sta già testando un servizio della stesso tipo, chiamato Verizon Gaming. La Nike ha sponsorizzato la lega di videogiocatori cinese di League of Legends, ed ha appena messo sotto contratto il loro primo videogiocatore professionista.

La Disney ha promosso l'uscita di alcuni film come Star Wars o Avengers attraverso la modalità di gioco libera di Fortnite, altro fenomeno ludico degli ultimi anni.

Per gli investitori che cercando di capitalizzare la continua crescita del settore, ci sono molti sviluppi in corso di cui dovrebbero tener conto.

Considerando che i giocatori costituiscono circa il 34% della popolazione globale e che ci sono all'orizzonte ulteriori sviluppi per il mercato del gioco, incluse le nuove console e i nuovi mezzi di gioco, non si prevede che la crescita del settore rallenti a breve.

Gli sviluppi da tener d'occhio

La battaglia legale tra Epic Games e Apple, con Google terzo incomodo.



La società di sviluppo giochi ha citato i due giganti tech per pratiche monopolistiche e per aver chiesto troppi soldi in percentuale (il 30%) sul download di ogni gioco. Vista l'importanza di chi è coinvolto in quest'affare, e della cosa in sé, la questione cambierà, in un modo o nell'altro, la storia dei ricavi da app per piattaforme mobili.

Non solo.

Visto che molti giochi hanno introdotto una forma di monetizzazione all'interno delle loro piattaforme, con soldi veri utilizzati per comprare espansioni, trucchi e roba in più da utilizzare nei giochi, molti governi si stanno movendo per bloccare questi acquisti, che sono visti come una specie di gioco d'azzardo.

Gli esport sono una realtà.



E più che altro lo sono così tanto da essere stati passati a rango di vero e proprio sport olimpico, che debutterà nel corso delle prossime olimpiadi a Tokyo nel 2021. E' evidente che sarà una vetrina importantissima, ma sarà solo una conferma di quanto sta avvenendo.

Ormai le leghe di gioco dei videogiochi multiplayer sono profittevoli, e stanno restituendo, o stanno per restituire, i miliardi di dollari che gli investitori ci hanno versato.

League of Legends, Fortnite e CounterStrike sono avanti agli altri in questo.

Analogamente all'attuale lotta per la supremazia dei media in altri mezzi, le nuove guerre dei giochi si concentrano sullo streaming e sul mobile.



Uno dei motivi è che il mobile è di gran lunga il segmento più grande del mercato del gioco, e anche quello in più rapida crescita. Con una stima di 85 miliardi di dollari,