Draghi prossimo presidente della repubblica?

08/11/2019 08:15

In una trasmissione televisiva Mario Giordano fa una domanda diretta a Matteo Salvini: “Draghi Presidente della Repubblica lo voterebbe?”

E Salvini risponde in inglese “Why not?” Ossia “Perché no?”.

Giordano rimane un po’ interdetto, oppure finge di essere stupito e dice: “questa è una notizia” ed allora Salvini sorride rispondendo “Dai diamoci un tocco di inglese” e Giordano conclude il siparietto chiosando “noi preferiamo l’italiano”.

Personalmente, voglio però puntualizzare, è un mio pensiero del tutto personale, tuttavia ritengo che Mario Giordano non intervisti Matteo Salvini senza aver prima concordato con lui le domande, oddio, magari mi sbaglio, comunque … che sia stata concordata o meno quella domanda la risposta non può non lasciarci interdetti.

Ed ovviamente la prima domanda da porci è:

Quale significato dobbiamo dare alla risposta di Salvini? Ha un senso poi l’utilizzo della lingua inglese?

Alla seconda domanda risponderei in questo modo: Salvini utilizza l’inglese per dare meno enfasi alla risposta, insomma avesse detto in italiano “perché no?” forse avrebbe avuto un impatto diverso, ma questa, lo riconosco, è una sottigliezza.

In inglese o in italiano la risposta “Perché no?” è chiaramente ritenuta più sì che no, anzi permettetemi … molto più sì che no!

Ed allora chiaramente ci si deve interrogare sulla prima domanda che mi sono posto, ossia: “Quale significato dobbiamo dare alla risposta di Salvini?”

Ed in effetti sono un po’ in imbarazzo nel dare una risposta.



Davvero per Salvini non sarebbe un evento disastroso avere al Quirinale Mario Draghi? Oppure la sua risposta è una risposta … chiamiamola … “diplomatica” che serve ad accreditarlo sempre di più come un “moderato” uno che prende le distanze da tutti gli estremismi.

In questo caso sarebbe una mossa strategica per svuotare completamente l’elettorato di Forza Italia, facendo praticamente scomparire il partito fondato da Silvio Berlusconi.



Che senso avrebbe infatti votare Forza Italia se la Lega praticamente incarna il 90% delle istanze portate avanti da Forza Italia? Tanto vale votare direttamente la Lega.

Insomma la risposta di Salvini potrebbe anche risultare una risposta “diplomatica” a scopi elettoralistici, tutte le ultime elezioni, a mio parere, hanno dato infatti un’indicazione a Salvini, ossia che dai cosiddetti sovranisti la Lega non deve temer nulla, da lì non perde voti.

Insomma abbiamo visto che nelle elezioni Europee gli anti-euro rappresentati in particolare da Casa Pound ha preso lo 0, e nelle elezioni in Umbria la candidata del Fronte sovranista italiano ha preso lo 0,

Quindi dato che mi rifiuto di pensare che in Italia gli anti-euro siano lo 0, vivaddio, non rimane che concludere che in Italia al momento non c’è storia, gli anti-euro votano Lega.



Punto.

Quindi Salvini l’acchiappavoti, ricordiamo infatti la sola specialità nella quale Salvini eccelle, ossia andare a conquistare voti, ebbene allora Salvini l’acchiappavoti va a cercarseli dove ce ne sono ancora, ossia fra i moderati di Centro e quindi principalmente fra gli elettori di Forza Italia.

Se conquista anche quelli arriva al 40% … poi … non può più salire, il massimo che potrà fare a quel punto è non perderne oppure perderne il meno possibile.

Ma voglio fare anche un’altra considerazione, Salvini potrebbe temere che l’attuale Governo rimanga davvero in carica fino al momento in cui il Parlamento dovrà eleggere un nuovo Capo dello Stato, ed allora lui è terrorizzato dal fatto che questi possano davvero eleggere Draghi, per cui finge di essere anche lui favorevole all’ex Presidente della Bce con l’intento di far credere che se anche si tornasse alle urne e vincesse il Centrodestra si possa raggiungere un consenso che possa portare comunque all’elezione di Draghi nuovo Capo dello Stato.

Quindi in pratica questo “Why not?” sarebbe solo un trappolone per scongiurare davvero l’elezione di Draghi al Quirinale.

Allora … fatte tutte queste elucubrazioni, però … non possiamo esimerci dal fare un’ulteriore considerazione, ossia, d’accordo che la forza e la capacità di un politico deriva anche dalla sua capacità di raccogliere voti, ma non solo i grandi statisti, ma anche i politici devono avere degli ideali nei quali credere, ideali che non possono essere traditi ...



MAI!!!

Se Salvini ci dice che due cose non tradirà mai: la sua fede calcistica e la Lega, beh, sulla prima è semplice e mi trova d’accordo, sulla seconda … insomma … ragioniamoci.

Nel senso che dire non tradirò mai la Lega non può essere derubricato ad un’altra affermazione ossia “non voterò mai PD” anche su quello sono d’accordo, ma se tu dici che non tradirai mai la Lega, ma sei tu a decidere la politica della Lega … eh … insomma … capite cari ascoltatori che così è troppo facile.

Ossia prima occorre fissare i principi cardine del partito e poi da lì si vede se uno rimane fedele a quei principi o li vìola.

Insomma lo dico in maniera brutale:

Se fra i principi cardine del partito ci fosse una radicata avversione all’euro che personalmente condivido, e successivamente il Segretario del partito mutasse questa linea adagiandosi su posizioni favorevoli alla moneta unica … beh a tradire sarebbe lui, non io che sono rimasto fermo sulle mie posizioni anti-euro.

Quindi, capisco andare a caccia di voti, ma per far questo non si può dire il tutto ed il contrario di tutto, l’elettorato vuole, anzi esige non solo decenza, ma decoro e onorabilità.

E pensare che negli ultimi tempi dopo alcune uscite infelici sull’euro, alcuni dirigenti leghisti avevano ripreso a sostenere anche in televisione alcune posizioni, non dico critiche, ma perlomeno “dubbiose” sull’euro.

Alla domanda se fossero favorevoli o meno all’euro, mentre prima tendevano a dire che non mettevano in discussione la moneta unica, non facevano una battaglia contro la moneta unica, negli ultimi tempi hanno cominciato a rispondere in maniera diversa a quella domanda, ed ossia: non sarà l’Italia a distruggere l’euro, ma l’euro è comunque destinato ad implodere.

Insomma non un grande passo avanti, ma, permettetemelo, un micro passo in avanti … quello sì.

Per questo la risposta di Salvini alla domanda di Mario Giordano mi ha parecchio deluso, non si può neppure lontanamente essere possibilisti nell’ipotizzare Mario Draghi Presidente della Repubblica.

Mario Draghi è uno dei maggiori responsabili di vent’anni di cancrena italiana.

Certo abbiamo già avuto al Quirinale personaggi di quel genere, ed i nomi li conoscete tutti, ma proprio perché abbiamo già ampiamente dato … adesso basta!

Autore: Giancarlo Marcotti Fonte: News Trend Online