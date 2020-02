Dua Lipa quanto guadagna la popstar cantautrice, modella inglese

09/02/2020 12:55

Ogni brano lanciato è un successo. L'ultimo è 'Don't Start Now', tutto da ballare con le attuali 130 milioni di visualizzazioni su YouTube. Stiamo chiaramente parlando di Dua Lipa, la cantautrice e modella britannica di origini albanesi e kosovare che, nonostante abbia appena 24 anni, ha già accumulato una fortuna.

Quanto guadagna Dua Lipa tra musica ed attività di modella

Per chi si chiede quanto guadagna Dua Lipa, infatti, c'è da dire che l'artista avrebbe già accumulato una ricchezza pari a 8 milioni di euro.



Questa stima, in particolare, è stata riportata da DonneMagazine citando l'attività di modella ed i guadagni che ottiene dalle visualizzazioni dei video musicali su YouTube.

Dua Lipa è la cantante femminile più ascoltata su Spotify

Oltre a spopolare su YouTube, Dua Lipa è attualmente pure la cantante femminile più ascoltata su Spotify, la nota piattaforma musicale in streaming.



E ciò nonostante ad oggi la popstar, oltre a tanti singoli di successo, abbia solo due album all'attivo. Il che lascia intendere e presagire come i guadagni sopra stimati siano destinati a crescere in futuro a ritmi esponenziali.

Lil snippet from last nights performance for San Remo with my girls #DontStartNow pic.twitter.com/vX2q2hlapR

— DUA LIPA (@DUALIPA) February 8, 2020

La svolta nel 2015 con la Warner Music Group

I primi approcci di Dua Lipa con la musica risalgono infatti al 2009, ma in realtà la carriera vera dell'artista è iniziata nel 2015 quando ha firmato un contratto discografico con la Warner Music Group. Poco dopo esce il singolo 'Be the One' che riscuote un grande successo in tutto il mondo.



In particolare, il singolo ha raggiunto il primo posto in Belgio ed in Polonia, e la seconda piazza in classifica in Slovenia.

Dua Lipa a Sanremo 2020 con Don't Start Now

Cantando proprio l'ultimo singolo Don't Start Now, Dua Lipa, in qualità di star internazionale, si è esibita venerdì scorso a Sanremo 2020 che si è chiuso stanotte con la vittoria, tra i big, di Diodato con il brano dal titolo 'Fai rumore'.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online