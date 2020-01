Elezioni regionali: una fotografia sui risultati

27/01/2020 10:41

Filippo Diodovich, senior strategist di IG Italia, spiega che le elezioni regionali si sono chiuse con la vittoria di Stefano Bonaccini (centrosinistra) in Emilia-Romagna e di Jole Santelli (centrodestra) in Calabria, regione dove tra l'altro il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un risultato molto deludente.

Dal 1970, ovvero dalla istituzione delle regioni a statuto ordinario, l’Emilia Romagna è sempre stata governata da una lista di sinistra o centro-sinistra.

Discorso ben diverso invece per la Calabria che ha mostrato una alternanza tra sinistra e destra (2000 CDX, 2005 CSX, 2010 CDX, 2014 CSX).

Filippo Diodovich ritiene che la vittoria del centrosinistra nelle elezioni regionali in Emilia Romagna, con un distacco ben superiore rispetto agli ultimi sondaggi, diminuisca significativamente le probabilità di una crisi di governo nei prossimi mesi.

Lo scenario più probabile è quello di una continuazione forzata della coalizione di maggioranza di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali per arrivare se non a fine legislatura (inizio 2023) almeno alle elezioni del nuovo presidente della repubblica (gennaio 2022).

Non senza innumerevoli ostacoli sia legati alla composizione della maggioranza (cambio di leadership e crisi di consensi per il Movimento 5 Stelle, problemi al Senato con numeri risicati senza appoggio di Gruppo Misto e Autonomie, mal di pancia di Italia Viva, critiche alle strategie politiche del capo del PD Zingaretti) sia al dibattito per l’approvazione di importanti riforme, dalla giustizia alla rivalutazione dei decreti sicurezza.



Per non parlare poi dei problemi esterni legati all’Europa (politica estera e questione immigrati) e soprattutto delle questioni economiche, dalla riforma del MES (rinviata più volte in attesa dell’offerta di un pacchetto comprensivo anche della garanzia europea sui depositi) all’unione bancaria (legata alla richiesta da parte europea di ridurre l’esposizione delle banche nazionali al debito sovrano).

E con un ritorno alle urne nelle elezioni regionali in Primavera in importanti regioni come la Campania, la Puglia, il Veneto e la Toscana.

Filippo Diodovich ritiene che la vittoria in Emilia Romagna possa rafforzare il Governo Conte riducendo le possibilità di una crisi politica dell’esecutivo.



Osservando l’andamento degli indici europei nella notte, durante la pubblicazione delle proiezioni, Filippo Diodovich può notare una migliore performance dell’indice italiano. In avvio delle contrattazioni la riduzione dell’incertezza politica italiana porta a un calo dello spread btp-bund a 142 punti base”.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online