Esenzione canone Rai 2020, come e chi può evitare di pagarlo

In passato il canone Rai era in Italia una delle tasse più evase, ma con il pagamento introdotto sulla bolletta elettrica molti furbetti del cosiddetto abbonamento alla Tv di Stato si sono arresi.

Canone Rai 2020, non si paga se non c'è il televisore in casa

Pur tuttavia, è bene ribadire al riguardo il fatto che, all'interno del nucleo familiare, nell'abitazione di residenza, il canone Rai va pagato in presenza di uno o più televisori, mentre se ci sono in casa solo i PC ed i dispositivi mobili come cellulari e tablet, la tassa di possesso non va pagata.

Per ottenere l'esenzione canone Rai ogni anno occorre però attivarsi in quanto bisogna dichiarare all'Agenzia delle Entrate che in casa non ci sono televisori, altrimenti, puntualissima, la richiesta di pagamento sarà presente sull'utenza della luce.

Casi di esenzione dal pagamento della tassa di possesso

Dal punto di vista prettamente burocratico, per ottenere l'esenzione canone Rai 2020 occorre trasmettere la domanda all'Agenzia delle Entrate entro la fine del corrente anno su apposito modulo ed in base a quelli che sono attualmente gli unici due casi che permettono di non pagarlo.



Il primo caso, come detto, è quello relativo all'assenza di televisori in casa, mentre il secondo caso di esenzione riguarda gli over 75 con un reddito inferiore alla soglia degli 8.000 euro.

Come si paga il canone Rai, anche nel 2020

Se non si rientra nei due casi di esenzione sopra indicati, la famiglia in automatico, come accennato, si vedrà anche per il 2020 addebitato il canone Rai sulla bolletta della luce che, ogni volta che arriverà, sarà un po' più salata in quanto i 90 euro della tassa di possesso del televisore vengono spalmati in 10 rate mensili.



In accordo con quanto è stato riportato dal Corriere.it, nel 2020 a pagare il canone Rai nel nostro Paese saranno oltre 22 milioni di italiani.

Il sito Internet di riferimento per tutte le info sul canone Rai

Per tutte le info utili sul canone Rai, il sito Internet di riferimento è rappresentato dalla pagina web tematica dell'Agenzia delle Entrate dove viene spiegato, tra l'altro, chi deve pagare la tassa, chi può chiedere l'esonero ed anche come accedere ai rimborsi.

