31/10/2019 02:10

Facebook vola a Wall Street sull'onda di conti trimestrali ancora una volta robusti e superiori ai pronostici del mercato.

Facebook scaccia i fantasmi con una trimestrale da 10 e lode

Il titolo è balzato di quasi il 5% ieri sera, nelle contrattazioni after-hours di Wall Street, dopo che il gigante dei social ha comunicato a mercati chiusi di aver archiviato il terzo trimestre 2019 con un utile per azione a 2,12 dollari, in crescita di quasi il 19% anno su anno, su ricavi aumentati del 29% a 17,65 miliardi: il consenso Refinitiv pronosticava utile per azione di 1,91 dollari e ricavi a 17,37 miliardi.

Facebook: ricavi e utili trimestrali sopra le attese del consenso

Bene anche la voce sugli utenti attivi giornalieri (DAU), a 1,62 miliardi contro gli 1,61 miliardi attesi dagli analisti, quella sugli utenti attivi mensili (MAU), a 2,45 miliardi (+1,65%) e perfettamente in linea con le aspettative, e il dato sui ricavi medi per utente, pari nei tre mesi a 7,26 dollari a fronte della previsione di 7,09 dollari fornita dal consenso FactSet.

Facebook, il commento di Zuckerberg

“Abbiamo avuto un buon trimestre e la nostra comunità e le nostre attività continuano a crescere", ha detto nella conference call con gli analisti il CEO, Mark Zuckerberg, che ha quantificato inoltre in 2,8 miliardi (dai 2,7 miliardi del secondo trimestre) il numero di coloro che utilizzano mensilmente una delle app del gruppo: oltre all'ammiraglia Facebook, anche Whatsapp, Instagram e Messenger.

Facebook cresce nonostante i guai, ma vede nubi all'orizzonte

La trimestrale FB mostra insomma quel che si era già visto nel corso dell'anno, che ha visto non ha caso salire l'azione di oltre il 40%.



Ovvero: che la compagnia continua ad attrarre gli inserzionisti e a consegnare risultati solidi nonostante le ripetute indagini della Federal Trade Commission, una multa record da 5 miliardi per le violazioni delle norme sulla privacy e la continua pressione dei regolatori. E nonostante per stessa ammissione del management ci siano ancora all'orizzonte dei fattori incertezza.

A parte infatti qualche segnale di rallentamento - è stato il terzo trimestre consecutivo di crescita archiviato con una crescita dei ricavi sotto il 30%, e l'azienda ha anticipato una nuova decelerazione nell'ultima parte dell'anno - a preoccupare resta soprattutto la pressione della politica e delle agenzie di regolamentazione.

Facebook, la polemica con Twitter

“Fronteggiamo importanti problemi regolatori e sociali,” ha ammesso Zuckerberg, che ha citato ad esempio le "molte questioni antitrust" che potranno sorgere sull'acquisizione di Instagram, al centro da tempo di campagne che spingono per uno "spezzatino".



Il CEO, ancora alla settimana scorsa impegnato in un duro confronto al Congresso sul progetto della criptovaluta Libra, è poi tornato sull'ultima polemica aperta ieri da un annuncio del CEO di Twitter, Jack Dorsey, che ha annunciato la decisione di bloccare sulla piattaforma le inserzioni a contenuto politico.

Zuckerberg ha inoltre difeso la decisione di non percorrere la stessa via del social rivale, anche nel caso di post politici a pagamento che contengano informazioni false, spiegando che difendere la libertà di espressione resta un impegno chiave di Facebook.

Fonte: News Trend Online