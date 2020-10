Fare soldi con Bitcoin: ecco cosa devi sapere prima di farlo

25/10/2020 10:54

Sappiamo tutti che bitcoin è completamente diverso dal denaro che siamo abituati ad utilizzare.

Ma prima di capire come usare questa criptovaluta dobbiamo comprenderne bene gli elementi essenziali.



Dopo saremo pronti ad usarla e, perché no, ad investire.

Alcune informazioni sull’argomento sono necessarie ad evitare che l’utente possa incorrere in errori piuttosto comuni che potrebbero mettere a serio rischio la sicurezza dei propri soldi.

Per usare bitcoin devi prima studiare

Se hai iniziato a familiarizzare da poco con bitcoin ci sono una serie di caratteristiche che prima dovresti conoscere.



La bitcoin tecnology è studiata per consentire a chiunque di scambiare denaro in una maniera completamente nuova rispetto ai mezzi tradizionali.

Questa innovazione può portare grandi cambiamenti in termini di valore patrimoniale, ma anche grandi rischi se non si hanno le giuste conoscenze.

Pertanto, abbi cura di trattare bitcoin con lo stesso riguardo e la stessa attenzione che presti ai tuoi soldi. Le transazioni bitcoin sono molto serie: non abbassare la guardia e continua ad approfondire le tue conoscenze per ottenere il massimo possibile da questa risorsa.

La bitcoin tecnology vuole il tuo portafoglio al sicuro

Quando esci di casa porti con te il tuo portafoglio e ti occupi di tenerlo al sicuro per tutto il tempo nel quale ti sottoponi al rischio di perderlo: è corretto? Con Bitcoin puoi trasferire i tuoi soldi o riceverli in maniera semplice, h24, a basso costo, da e per qualunque parte del mondo.

Queste bellissime caratteristiche, però, impongono una particolare attenzione alla tua sicurezza patrimoniale.



Il tuo wallet, o portafoglio, deve essere protetto attraverso le migliori accortezze possibili. Se il tuo portafoglio bitcoin è al sicuro, lo saranno anche i tuoi soldi.

Il bitcoin prezzo è molto variabile

Chi ha seguito anche distrattamente le vicende economiche di bitcoin sa che la volatilità di questa criptovaluta è davvero incontrollabile.

Le persone che hanno avuto la pazienza di studiarne architettura e potenzialità sono riusciti a fare molti soldi con questa moneta digitale.

Gli stessi hanno adeguate conoscenze di precisi strumenti finanziari e sanno quando entrare a mercato e quando è meglio non farlo. Se parti da zero, invece, puoi arrivare anche tu molto lontano, ma devi prima corazzarti con quegli strumenti che ti proteggeranno da scelte avventate e prive di senso.

Bitcoin è una risorsa economica straordinaria, come poche nella storia, ma ad alto rischio.



Non è raccomandabile a chi si rifiuta di conoscerlo davvero. Chi investe in bitcoin, così come in qualunque altro asset finanziario, deve farlo nella piena consapevolezza di poter perdere quanto sta investendo, senza che questo generi un problema per il proprio patrimonio.

Se anche una piccola somma diventa un sacrificio, non è il momento di investire.

Molti provider di servizi consentono di convertire bitcoin in modo istantaneo nella propria valuta: che tu possa averne in abbondanza!

Il pagamento con bitcoin non può essere annullato

Se effettui una transazione con bitcoin sappi che la stessa non potrà essere annullata.



Questo significa che l’unico modo che hai per ottenere indietro i tuoi soldi è quello di chiedere al destinatario del pagamento di restituirteli attraverso un rimborso concordato.

Questa caratteristica impone di effettuare pagamenti solo verso persone o aziende fidate.

In più, la compilazione dei dati necessari al pagamento deve essere esatta. Ad esempio, non sono ammessi errori di indirizzo di destinazione. Se sbaglio a digitare l’indirizzo del wallet destinatario possono accadere due cose:

per me corrisponde a quello di un’altra persona che riceverà i soldi indebitamente, l’indirizzo non è attivo e il sistema lo rileverà come errato impedendo di fatto la transazione.

Nel primo caso dovrò sperare che l’errato destinatario mi restituisca i miei soldi.



Si stanno studiando sistemi di protezione per quese ipotesi, in futuro tali limitazioni potrebbero essere risolte.

Bitcoin è trasparente

Tutte le transazioni eseguite con bitcoin sono pubbliche e custodite permanentemente sul network. Questo significa che chiunque, sulla rete, può conoscere il bilancio e il numero di transazioni di ogni indirizzo bitcoin.

Tuttavia, l’identità personale dell’utente che possiede un indirizzo bitcoin resta ignota, almeno finché il diretto interessato non decida di renderla visibile durante il pagamento o in altra circostanza.

La tutela della propria privacy dipende esclusivamente da chi sceglie di usare bitcoin.



Confidando nel fatto che forniremo più consigli utili in tal senso in approfondimenti ad hoc, vi invitiamo ad utilizzare un singolo indirizzo per non più di una volta e di dotarsi di più portafogli e più indirizzi per ricevere ed effettuare i pagamenti.

Se possiedi bitcoin devi pagare le tasse

Pur non trattandosi di una valuta ufficiale, bitcoin richiede il pagamento delle imposte sul reddito esattamente come per qualunque altra plusvalenza tassabile.



Ogni utente ha, dunque, il dovere di rispettare il proprio regime fiscale.

Fonte: News Trend Online