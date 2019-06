Fca scende: duro colpo da Macron. Addio riavvio dossier Renault?

Il messaggio di Macron appare molto chiaro e letto in chiave Fca lascia poco spazio alle interpretazioni: la situazione resta così come è e questo rende difficile pensare ad una modifica di quelle condizioni politiche avevano portato il gruppo italo-americano a ritirare la sua proposta di fusione con Renault a inizio giugno.

Per il presidente francese nulla giustifica in questa situazione un cambiamento delle partecipazioni incrociate, delle regole di governance e della partecipazione statale in Renault.

Due giorni fa il presidente francese è giunto ad Osaka in occasione dl G20 che ha inizio oggi e proseguirà domani. Ancor prima di incontrare il premier nipponico, Macron, parlando alla comunità locale dei francesi espatriati, ha definito l'alleanza Renault-Nissan un gioiello nel settore, parlando di un gigante da preservare ed evidenziando al contempo la necessità di sviluppare sinergie e alleanze per rafforzarlo di fronte alla concorrenza internazionale.

