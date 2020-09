Financial Times: FCA-PSA aprono ad antitrust UE su segmento van

29/09/2020 07:33

Inizio di settimana decisamente positivo in borsa per FCA e Peugeot in scia alle indiscrezioni del weekend del Financial Times. Secondo il quotidiano britannico la casa torinese e PSA venerdì scorso hanno sottoposto alla Commissione Europea una proposta per superare i dubbi delle autorità antitrust di Brussels, dubbi emersi durante l'analisi degli aspetti relativi al mercato e alla concorrenza posti dalla prossima fusione.

Fusione PSA-FCA: i van sono il punto critico per l'antitrust

Secondo il FT l'elemento di criticità principale dell'operazione FCA-PSA è rappresentato dal mercato dei van (piccoli furgoni commerciali).



E' un segmento molto profittevole e, una volta combinati, i due gruppi otterrebbero oltre un terzo del mercato europeo: più del doppio del 16% di Renault e Ford. Oltretutto FCA e PSA stanno già condividendo lo stabilimento di produzione di van della Sevel ad Atessa in Abruzzo.

Financial Times: le proposte di FCA-PSA per ottenere l'ok antitrust

Entrando nello specifico, il Financial Times riferisce indiscrezioni secondo cui le proposte di FCA e PSA non consistono nella vendita di parti delle rispettive attività nel settore van, che è il sistema canonico per ottenere l'ok delle autorità antitrust.



Il tandem italofrancese ha optato per un metodo indiretto, ovvero teso a favorire la concorrenza. Due gli interventi prospettati:

l'espansione di uno stabilimento PSA in Francia dove si producono anche van Toyota, per favorire la crescita del colosso giapponese sul mercato europeo;

in Francia dove si producono anche van Toyota, per favorire la crescita del colosso giapponese sul mercato europeo; consentire agli altri produttori l'accesso alla capillare rete post-vendita di FCA e PSA, il che permetterebbe loro di servirsi delle officine autorizzate per l'assistenza dei van.

In questo modo FCA e PSA puntano a ottenere l'ok dell'antitrust UE alla fusione, incrementando la concorrenza nel segmento van senza smembrare un business molto profittevole.



Ricordiamo che il programma delineato dai due gruppi prevede il completamento della combinazione nel primo trimestre del 2021. L'autorizzazione antitrust è attesa entro fine anno.

FCA: analisi del grafico e prospettive del titolo

Analizzando il grafico del titolo FCA possiamo osservare che il rimbalzo partito dai minimi di marzo si è recentemente scontrato con importanti resistenze: tra 11,00 e 11,30 euro troviamo infatti gli ex supporti validi per tutto il 2019 e il 61,8% di ritracciamento (Fibonacci) dai massimi del novembre scorso a 14,70-14,80 circa.



Si tratta di riferimenti decisivi da superare per assistere all'estensione del rally verso 12,80, 13,80 e i top di fine 2019. Discese sotto i sostegni statici e dinamici a 9,50-10,00 creerebbero invece le premesse per l'avvio di un movimento correttivo in direzione di 8,50 almeno.

Fonte: News Trend Online