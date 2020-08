Fincantieri sale dopo buone notizie dal MEF. Che succede ora?

31/08/2020 13:04

La nuova settimana è partita bene per Fincantieri che dopo aver guadagnato oltre mezzo punto percentuale venerdì scorso, riesce a fare ancora meglio oggi.

Il titolo ha già ritracciato dai massimi intraday toccati a 0,611 euro, con un rally di oltre il 3% e negli ultimi minuti si presenta a 0,5985 euro, con un progresso dell'1,1% e oltre 1 milione di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,2 milioni di pezzi.



Fincantieri guadagna terreno dopo che il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto attuativo che rende operativa la garanzia dello Stato Italiano tramite SACE del 70% del maxi prestito da 1,15 miliardi di euro erogato a favore di Fincantieri da un pool di banche guidato da BNP Paribas.





Il Ministro Gualtieri ha commentato: "Con questa operazione si sostengono un'azienda e un settore strategico per l'economia del nostro Paese, con un peso occupazionale e riflessi sull'indotto rilevanti per l'intera industria italiana".



Il finanziamento ha una durata di 4 anni, comprensivi di 24 mesi di preammortamento, e scadra? quindi nel terzo trimestre del 2024.Le principali condizioni all’erogazione del prestito sono: l’impegno ad evitare la delocalizzazione della produzione, il divieto di pagare dividendi (gia? azzerati) ed eseguire piani di buy-back solo fino alla fine del 2020 e la gestione dei livelli di occupazione attraverso accordi sindacali.Gli analisti di Equita SIM fanno notare che dalle indicazioni emerse nella fase di istruttoria, Fincantieri utilizzera? il 20% del prestito, ossia 230 milioni di euro, per il costo del personale e il restante 80%, 920 milioni di euro, a supporto del circolante per far fronte alle tempistiche di pagamento piu? lunghe accordate ai clienti finali principalmente nel segmento delle crociere.Il tasso del finanziamento non e? stato comunicato, ma gli esperti di Equita SIM stimano preliminarmente un impatto ad una sola cifra alta sulle loro stime di utile netto 2021-2022.La SIM ricorda che il solo costo della garanzia SACE risulta essere di 50 punti base il primo anno, 100 basis points il secondo e terzo e 200 punti base il quarto.Non cambia intanto la strategia suggerita da Equita SIM che su Fincantieri mantiene una view cauta, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,61 euro. Fonte: News Trend Online