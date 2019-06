Fisco: Entrate tributarie in aumento nel primo quadriennio

10/06/2019 14:00

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota ha annunciato che i primi 4 mesi del 2019 hanno riscontrato un incremento delle entrate erariali dell'1% in più rispetto allo stesso periodo del 2018.

In totale le entrate sono state 129.381 milioni di euro, cioè 1.219 milioni in più rispetto all'anno precedente.

A cosa si deve questo incremento? Analizziamo le principali voci fiscali e cerchiamo di capire le ragioni.

Gli incrementi e i decrementi tra 2018 e 2019

109 del 5 giugno 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diffuso la notizia dell'aumento dell'1% delle entrate tributarie rispetto al medesimo periodo del 2018.

Nel mese di febbraio si è registrato un -2,3%: i versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di portafogli individuali sono stati circa 665 milioni di euro in meno nel febbraio 2019.

Anche i versamenti inerenti a forme pensionistiche complementari hanno visto un decremento notevole pari a circa 712 milioni di euro in meno rispetto a febbraio 2018.

I risultati negativi sui fondi pensione sono sicuramente un riflesso negativo, che si collega direttamente al cattivo andamento del mercato nel 2018.



Nell'aprile 2019, invece, sono state registrate il +2,4% in più di entrate rispetto allo stesso mese del 2018.

Anche le imposte dirette hanno avuto un buon incremento e salendo del +0,2% rispetto al 2018, ovvero circa 69.033 milioni di euro. L'IRPEF ha avuto, invece, una crescita del +3,2% ovvero 1.952 milioni di euro.

Questo deriva da tutte le ritenute effettuate da dipendenti pubblici e privati.



Nel settore pubblico si parla del +4,4%, mentre in quello privato l'incremento di ritenuto IRPEF è stato del +3,9%.

Un decremento è stato registrato nell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sulle ritenute sugli interessi.



Si parla del -8,7%.

Mentre nell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze c'è stato un decremento pari a -96,3%.

Una sorpresa sono state poi le imposte indirette e, soprattutto, l'IVA.

Il gettito delle imposte indirette è stato 60.348 milioni di euro con l'incremento del +1,9%.

Gran parte del merito si deve all'IVA che ha subito un incremento del +4,6%, e in particolare alla componente del prelievo sugli scambi interni.





Invece, l'IVA sulle importazioni ha subito una diminuzione del -0,8%.

Il gettito fiscale da accertamento e dai giochi

I dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno, tuttavia, diffuso anche un'altra informazione.

Aumentano anche le entrate erariali derivati da procedimenti di accertamento e controllo fiscali.

Si parla di 2.981 milioni di euro, quindi il +6,9% rispetto allo stesso periodo nel 2018.



Un'ulteriore voce sicuramente determinante dell'aumento del gettito fiscale nei primi quattro mesi del 2019 è rappresentata dalle entrate dei giochi che si sono attestate al +5,7% in più rispetto all'analogo periodo del 2018, 5.201 milioni di euro.

Conte e gli sviluppi economici del 2019

Il commento a caldo del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, in visita in Vietnam in questi giorni, non si è fatto attendere.

Con soddisfazione, nonostante la delicatezza del momento, ha commentato il rilevato aumento di entrate fiscali e contributive.

Conte ha osservato come questa notizia possa aiutare l'Italia a reagire a una congiuntura economica che in questo primo semestre non è favorevole.

Fonte: News Trend Online