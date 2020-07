Fondo perduto non decolla. L'Agenzia delle Entrate spiega perchè

06/07/2020 15:50

Lo scorso 15 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per l’erogazione dei contributi a fondo perduto destinati alle aziende entrate in crisi a causa della crisi economica che ha seguito la pandemia del Covid-19.

A distanza di qualche settimana arrivano i primi numeri ufficiali della misura, i quali ci permettono di fare qualche riflessione riguardo i risultati finora raggiunti.

Che cosa è e a chi è rivolto il fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate

Dopo il fallimento della gestione INPS dei bonus erogati a favore dei titolari di partita IVA, il Ministro dell’Economia Gualtieri ha deciso di mettere questo nuovo strumento in mano all’Agenzia delle Entrate diretta da Ernesto Maria Ruffini.

Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n.



34 del 19 maggio 2020), consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione (non un prestito quindi).

Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Sono previste, inoltre, altre tre condizioni da soddisfare per accedere al fondo perduto: aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019; aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018; avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con un’apposita richiesta, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate sui numeri del fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 4 luglio, fa sapere che dal 15 giugno sono stati erogati più di 890 mila gli ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro.



Le somme sono accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. Al 4 luglio, erano più di 1.208.085 le istanze di contributo a fondo perduto provenienti da tutto il territorio nazionale.

Delle istanze presentate, quasi 343 mila le domande presentate dal “commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”, oltre 164 mila quelle relative ai “servizi di alloggio e di ristorazione”, 162 mila le istanze provenienti dal comparto “lavori di costruzione”; superano quota 143 mila quelle delle “attività manifatturiere”, 42 mila le istanze delle “agenzie di viaggio”, 40 mila quelle del “trasporto e magazzinaggio”, più di 35 mila quelle delle “attività immobiliari”.

Per quanto riguarda le regioni di provenienza, sul totale di oltre 1,2 milioni di istanze ricevute, 207.200 provengono dalla Lombardia, a cui seguono la Campania, che con 110.577 domande supera quota 100mila, e il Lazio (105.010).



Fra le altre regioni spiccano l’Emilia-Romagna (94.457), la Toscana (89.704), il Piemonte (83.496), la Puglia (78.768) e il Veneto (106.442) e la Sicilia (79.356). Le domande provengono in maniera abbastanza omogenea da tutto il territorio nazionale.

Criticità dello strumento del fondo perduto gestito dall’Agenzia delle Entrate

Dai numeri comunicati dall’Agenzia delle Entrate, vediamo che l’erogazione sta andando in maniera spedita, soprattutto rispetto a quanto avvenuto per l’erogazione dei bonus da parte dell’INPS o per le garanzie SACE.

Nonostante il successo operativo dell’Agenzia delle Entrate, devono essere evidenziate alcune criticità della misura.



Innanzitutto, l’importo medio dei contributi erogati è di 3000 euro, troppo poco per risollevare delle aziende messe in ginocchio dalla crisi economica. A questo si aggiunge anche il limite massimo di 800.000 euro per impresa, previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato, che restringe ulteriormente la portata degli aiuti.

Inoltre, dalla misura vengono escluse le imprese che nel 2019 hanno avuto un fatturato superiore a 5 milioni di euro.



Alcuni fanno notare che lo strumento non andrà a supportare proprio quelle aziende che potrebbero rilanciare le esportazioni.

Carlo Calenda, leader di Azione, sul suo profilo Twitter esprime la propria opinione in merito, retwittando un post del ministro Gualtieri in cui venivano lodati i numeri raggiunti dall’Agenzia delle Entrate:

“Ti rendi conto che parliamo di circa 3.000 euro a intervento? Tagliando fuori tutte le aziende sopra i 5 mil di fatturato che sono quelle esportatrici.



La restituzione di IRES e IRAP di novembre a chi aveva perso almeno il 10% del fatturato sarebbe stata altra cosa.”

Dal canto suo, il Governo esulta per i risultati ottenuti. Il ministro Gualtieri, proprio sul post retwittato da Calenda, esprime la sua soddisfazione per l’operato dell’Agenzia delle Entrate:

“Quasi 3 miliardi di euro di contributi a fondo perduto già erogati a sostegno dei settori più colpiti dalla crisi #covid19.



Un aiuto concreto alla ripartenza per imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori. Il Governo è vicino ai cittadini e alle #imprese.”

Calcolo contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate

L’ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.



Le percentuali previste sono: 20% con ricavi e compensi nell’anno 2019 inferiori o pari a 400.000 euro; 15% con ricavi e compensi nell’anno 2019 superiori alla soglia precedente ma non maggiori dell’importo di 1.000.000 euro; 10% con ricavi e compensi nell’anno 2019 superiori la soglia precedente ma non maggiori dell’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è, comunque, riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo viene calcolato in maniera diversa per alcune categorie di soggetti.



In particolare, questo avviene per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 o per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi.

Per queste categorie di soggetti, se la differenza tra i ricavi/compensi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019 è negativa, il contributo si calcola applicando a tale differenza la percentuale prevista.

Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo. Se tale differenza è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo. Infine, per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

