FTSE MIB, banche sotto la lente. Unicredit puntualizza sui tagli

23/07/2019 18:08

In una giornata segnata dagli acquisti su tutti i i principali indici azionari europei (Dax +1,71%, Cac 40 +1,15%, Ftse 100 +0,56%), l'ottimismo prevalente sui mercati non ha escluso quest'ggi neanche Piazza Affari, dove il Ftse Mib sale di oltre un punto percentuale dopo essersi riportato a ridosso dell'area dei 22.000 punti.

Ftse Mib sale con l'Europa.

Bene industriali e Oil

Alle 17.30, il listino milanese veniva fotografato in progresso dell'1,01% a 21.954, spinto dalle performance particolarmente brillanti di diversi titoli industriali (Pirelli +8,6%, Prysmian +5,8%) e della buona intonazione del settore petrolifero (Eni +0,5%, Saipem +2,5%).

A dare un sostegno al mercato domestico hanno contribuito anche le azioni del settore bancario, che hanno mostrato nella sessione odierna un andamento contrastato salvo poi riallinearsi quasi completamente in territorio positivo sul finale.

Ftse Mib: banche contrastate con ripresa Btp

A mettersi in mostra sul listino delle blue chip i due big del comparto, Unicredit e Intesa Sanpaolo, che avanzano rispettivamente del 2,65% e dell'1,17%, seguite da Mediobanca che si apprezza dell'1%, Ubi banca (+0,64%) e Banco Bpm (+0,49%), mentre si è mosso viceversa in territorio negativo mostrando una perdita frazionali Banca BPER (-0,53%).

Banche bene ma non tutte mentre scende lo spread

A dare un impulso al comparto, oltre ai primi segnali provenienti sul fronte delle trimestrali dai conti di UBI, che ha comunicato utili oltre le attese, ha contribuito l'intonazione positiva del mercato obbligazionario italiano, che ha visto oggi tornare a ridursi lo spread tra Btp e Bund tedeschi sotto i 200 punti: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi viaggia ora a 195,8 punti base, con il rendimento del decennale italiano a 1,607% rispetto al valore di chiusura di ieri (1,66%).

Banche sotto i riflettori con le attese sulle decisioni della BCE

Nel frattempo, a tenere desta l'attenzione sul settore sono le attese per la possibilità che siano in arrivo nuovi stimoli all'economia da parte della Banca Centrale europea prima del cambio di guardia tra Mario Draghi e Christine Lagarde.

L'appuntamento chiave in questa prospettiva arriverà con la riunione del board di giovedì 25 luglio, che potrebbe aprire la strada a un imminente taglio dei tassi da parte dell'istituto francofortese e ad un nuovo programma di quantitative easing.

Riunione BCE: cosa aspettarsi?

L'attesa prevalente è che la BCE annunci una linea espansiva già a questa riunione, preparando il terreno per un taglio del tasso sui depositi che dovrebbe però arrivare a settembre: non è escluso tuttavia che la BCE possa agire con piglio più deciso già questa settimana,m giocando d’anticipo rispetto alla Fed, che abbassando come ci si aspetta il costo del denaro nel suo meeting del prossimo 30-31 luglio indebolirebbe il dollaro e rafforzerebbe l’euro impattando sulle esportazioni e sull’inflazione.

HSBC lima i target ma punta su Unicredit e Intesa

A questo riguardo, gli analisti di HSBC spiegano oggi in una nota di aver limato le loro stime sugli utili per azione delle banche italiane proprio in vista di un prossimo ritocco al ribasso dei tassi da parte della BCE, sottolineando tuttavia al contempo che alla stagnazione delle entrate degli istituti della Penisola dovrebbe accompagnarsi anche un migliorato outlook sui rischi, che dovrebbero rimanere più bassi più a lungo.

Su questo sfondo, la banca britannica continua a a considerare la sua top pick Unicredit, su ribadisce il rating Buy con un prezzo obiettivo ridotto da 16,50 a 16 euro apprezzandone una valutazione attraente.

Banche: HSBC è Hold sugli altri titoli

I favori del broker vanno però anche a Intesa Sanpaolo, su cui il prezzo obiettivo passa da 2,5 a 2,42 euro, ma con un rating Buy confermato che tiene conto tra l'altro del rendimento ancora elevato offerto dal suo dividendo (circa l'8%).

Meno entusiasta è infine la view sugli altri finanziari presi in considerazione nel report, ai quali viene assegnato un rating Hold: Mediobanca, Banco Bpm e Ubi Banca, su cui pure il target price migliora rispettivamente a 9,56 euro, a 2,02 euro e a 2,71 euro, ed inoltre su Bper Banca che per HSBC è da tenere in portafoglio con prezzo obiettivo ridotto a 4,16 euro.

Banche: su Unicredit punta anche Morgan Stanley

Un'indicazione coincidente con quella della banca britannica è arrivata intanto nelle ultime ore Morgan Stanley, che in un report di oggi mette insieme Unicredit in un gruppo insieme a Lloyds e Barckays tra le banche che possono essere"nella posizione migliore per sorprendere gli azionisti con una quota maggiore di buy-back rispetto a quanto il mercato prevede".

Oggi, il broker americano ha reiterato una raccomandazione Overweight e alzato il target price da 15 a 15,5 euro sul titolo, che intanto in questi giorni resta sotto i riflettori con alcune voci sul nuovo piano strategico 2020-2023 che la banca guidata da Jean Pierre Mustier presenterà a dicembre prossimo.

Unicredit: Mustier rafforza l'idea dei tagli

Ieri, Bloomberg ha rivelato che l'istituto di piazza Gae Aulenti potrebbe includere nel piano un pacchetto di taglio di posti fino a 10 mila unità e una riduzione dei costi operativi del 10%: rumor ribadito oggi da fonti del quotidiano Handelsblatt secondo cui la controllata tedesca Hypo-Vereinsbank (Hvb) verrebbe “ampiamente risparmiata” dall'iniziativa.



Ma anche rafforzato da una lettera inviata dallo stesso Mustier agli 86 mila dipendenti del gruppo in risposta alle "voci o le speculazioni di questi giorni".

"Tutte le banche europee stanno affrontando" la "sfida" dell'efficienza "e i suoi effetti", scrive l'ad, che ha implicitamente confermato la preparazione di un piano di riduzioni di organico assicurando che, in vista del nuovo piano quadriennale che attualmente è solo "nelle prime fasi" di sviluppo, "ogni evoluzione sarà gestita attraverso il prepensionamento e, come sempre, in modo socialmente responsabile e in linea con le rappresentanze dei lavoratori del gruppo".

Banche Ftse Mib: i buy di Deutsche Bank

Segnaliamo infine che non più tardi di ieri si sono occupati di settore finanziario italiano anche gli esperti di Deutsche Bank, che in vista delle prossime trimestrali del settore ha confermato un giudizio Buy su Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Banco Bpm, con target price ridotti rispettivamente da 2,90 a 2,70 euro, da 2,90 a 2,30 euro nel caso dei primi due istituti: il prezzo obiettivo su Mediobanca è stato migliorato invece dal broker da 11 a 11,50 euro.



La top pick degli esperti tedeschi resta anche in questo caso Unicredit.

Fonte: News Trend Online