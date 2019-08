Ftse Mib: buona reazione. Di nuovo campo libero ai rialzisti?

26/08/2019 20:04

Dopo il ribasso di venerdì, le Borse europee hanno trovato la forza per dare vita ad un rimbalzo, senza tuttavia riuscire a recuperare interamente le perdite accusata prima del week-end.

Il mercato londinese è rimasto chiuso per festività, mentre il Dax30 e il Cac40 sono saliti rispettivamente dello 0,4% e dello 0,45%.

Ftse Mib in cima ai listini UE.

Nuovo attacco ai 21.000 punti?

E' riuscita a fare meglio Piazza Affari che ha visto il Ftse Mib terminare gli scambi a 20.676 punti, con un vantaggio dello 0,99%, dopo aver segnato nell'intraday un massimo a 20.720 e un minimo a 20.366 punti.

Il Ftse Mib dopo un'apertura sulla parità è sceso in direzione dei 20.350 punti, senza riuscire però a coprire il gap lasciato aperto all'inizio della scorsa settimana poco sotto quest'area.

Gli acquisti hanno riportato subito verso l'alto le quotazioni e dopo la riconquista di area 20.500 l'indice ha allungato il passo verso area 20.700, fermandosi poco al di sotto di tale soglia.

Il recupero odierno annulla almeno parte dei segnali negativi registrati nelle ultime due sedute e sembra rilanciare l'ipotesi di un nuovo attacco all'area dei 21.000 che potrebbe essere avvicinata nuovamente nelle prossime ore.

Il condizionale è d'obbligo visto che resta un'incertezza di fondo per i mercati azionari e in più Piazza Affari deve fare i conti con una situazione politica ancora da definire.

Con un rialzo al di sopra dei 20.700/20.800 punti sarà credibile un allungo del Ftse Mib verso i 21.000/21.050 punti, superati i quali il target successivo sarà quello di area 21.500.

Al ribasso nuove indicazioni di debolezza si avranno con ritorni al di sotto dei 20.500 punti, preludio ad un nuovo test di area 20.500.

Al di sotto di questa soglia la discesa del Ftse Mib proseguirà verso i 20.000/19.900 punti, da difendere a tutti i costi per evitare ulteriori approfondimenti verso i 19.700 punti prima e in seguito in direzione dei minimi di fine maggio a ridosso di area 19.500.

I market movers in America

Sul fronte macro Usa per domani si segnala l'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Più rilevante sarà l'aggiornamento relativo all'indice S&P Case-Shiller che ad agosto dovrebbe mostrare su base annua un rialzo del 2,5% rispetto al 2,4% precedente.





Per l'indice relativo alla fiducia dei consumatori ad agosto si prevede un calo da 135,7 a 129,5 punti.

Sul versante societario da seguire a mercati chiusi i risultati degli ultimi tre mesi di Hewlett Packard Enterprise, per i quali si prevede un utile per azione di 0,4 dollari.

I dati macro in Europa

In Europa si guarderà nuovamente alla Germania dove è atteso il dato sul PIL dettagliato del secondo trimeste che dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,1%, in linea con l'indicazione preliminare e in frenata rispetto al rialzo dello 0,4% dei primi tre mesi dell'anno.

In Francia si conoscerà l'indice relativo alla fiducia delle imprese che ad agosto dovrebbe rimanere invariato a 101 punti, mentre l'indice della fiducia dei consumatori ad agosto è atteso a 102 punti, in linea con la lettura precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala un'assemblea di SeSa per l'approvazione dei dati di bilancio dell'ultimo esercizio.

In mattinata è previsto il collocamento della nona tranche del CTZ con scadenza giugno 2021 per un ammontare compreso tra un minimo di 1,75 e un massimo di 2 miliardi di euro.

