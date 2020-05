Ftse Mib: Fca e Intesa Sanpaolo al test dei conti. Occhio ai BTP

Per la cassa integrazione sono state fatte tante promesse, ci sono state molte aspettative. Ma alla fine sembra che l'Inps non abbia i soldi..... PRIMO PIANO - 05/05/2020 08:14

A mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di Walt Disney da cui ci si attende un utile per azione di 0,88 dollari, mentre Groupon dovrebbe riportare una perdita per azione di 0,07 dollari.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti rispettivamente dello 0,11% e dello 0,42%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 8.710,71 punti, in progresso dell'1,23%.

Petrolio: avvio di settimana in rally per le quotazioni dell'oro nero che sono salite ieri del 3,89% a 20,55 dollari.

