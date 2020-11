Ftse Mib: focus su Atlantia e Unipol. BTP Futura nel mirino

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i risultati del terzo trimestre di Atlantia e Unipol. Alla prova dei conti anche ASTM, Aeroporto di Bologna, Aquafil, Alkemy, B&C Speakers, El.En, Eurotech, Fidia, FILA, IRCE, Landi Renzo, Marr, Mondo TV, MutuiOnline, Newlat Food, OpenJobmetis, PanariaGroup, Servizi Italia, Sicit Group, AlerionCleanpower, Class Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, Eukedos, Exprivia, IT Way, Pininfarina, Ratti, Tas e Unipolsai.

In Francia è atteso il dato definitivo dell'inflazione armonizzata che dovrebbe attestarsi sulla parità, in linea con la lettura precedente.

Dati Macro ed Eventi Usa: l'indice dei prezzi alla produzione ad ottobre dovrebbe salire delo 0,2% dopo lo 0,4% precedente, mentre per la versione "core" si stima un progresso dello 0,3% rispetto allo 0,4% di settembre. Il dato preliminare della fiducia Michigan a novembre è visto in lieve rialzo da 81,8 a 82 punti.

Wall Street: conclusione negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi rispettivamente dell'1,08% e dell'1%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.709,59 punti, in ribasso dello 0,65%.

Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese dello 0,8% a 41,12 dollari.

