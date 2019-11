Ftse Mib in odore di correzione? Il segnale da non sottovalutare

13/11/2019 21:21

Il recupero di ieri non ha trovato un seguito oggi per le Borse europee che hanno archiviato la seduta in rosso, fermandosi poco sotto la parità.

Il Ftse100 e il Cac40 si sono mossi sostanzialmente di pari passo, cedendo rispettivamente lo 0,19% e lo 0,21%, mentre il Dax30 è sceso dello 0,4%.





Ad avere la peggio è stata Piazza Affari che dopo aver performato meglio degli altri ieri, oggi è rimasta più indietro.

Il Ftse Mib si è fermato a 23.578 punti, con un ribasso dello 0,86%, dopo aver segnato nell'intraday un massimo a 23.726 e un minimo a 23.436 punti.



L'indice non è riuscito a spingersi in avanti dopo il nuovo top dell'anno segnato ieri poco oltre i 23.800 punti, cedendo il passo alle prese di profitto.





Il ribasso odierno non desta al momento particolari preoccupazioni, visto che il Ftse Mib si mantiene al di sopra dei primi supporti degni di nota, ma potrebbe gettare un'ombra sulla possibilità di assistere a nuove salite nel breve.

Come già evidenziato nelle ultime giornate, sui grafici si nota un elevato ipercomprato e questo potrebbe ostacolare ulteriori tentativi di allungo da parte del Ftse Mib.



Una conferma in tal senso giungeranno con nuove discese al di sotto di area 23.500, preludio ad un test dei 23.300 punti.

Importante sarà la tenuta di questo livello per evitare approfondimenti ribassisti fin verso i 23.000/22.950 punti, in corrispondenza dei quali verrà colmato il gap-up lasciato aperto il 4 novembre.





Sui livelli appena indicati è attesa una reazione da parte degli acquirenti, in assenza della quale la correzione assumerà un carattere più consistente, con proiezioni successive a 22.750 punti prima e in area 22.500 in seguito.



Con la tenuta di area 23.500 il Ftse Mib potrà tentare un nuovo attacco ai recenti massimi in area 23.800, oltre cui sarà credibile un approdo sulla soglia psicologica dei 24.000 punti.

Solo con l'abbattimento di quest'ultimo ostacolo, non del tutto scontato nell'immediato, l'indice potrà premere sull'acceleratore per andare a riagganciare i massimi del 2018 in area 24.500.





Sul fronte macro Usa per domani si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 211mila a 215mila unità.Per i prezzi alla produzione di ottobre le attese parlano di un rialzo dello 0,2% dopo il calo dello 0,3% precedente, mentre per la versione core si prevede una variazione positiva dello 0,2% dopo il ribasso dello 0,3% di settembre.Nel pomeriggio sarà diffuso il report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia.Mezz'ora dopo l'apertura di Wall Street avrà inizio l'audizione del presidente Powell di fronte alla Commissione bilancio della Camera dopo quella odierna al Senato.Prima dell'avvio degli scambi si conosceranno i risultati degli ultimi tre mesi di Wal-Mart, con un eps atteso a 1,06 dollari.A mercati chiusi si guarderà ai conti di Applied Materials e di Nvidia che per non deludere le attese dovranno centrare l'obiettivo di un utile per azione pari a 0,76 a 1,58 dollari.In Europa è prevista la seconda lettura del PIL del terzo trimestre che dovrebbe confermare l'indicazione preliminare con un rialzo dello 0,2%, in linea con la rilevazione dei tre mesi precedenti.Lo stesso dato sarà diffuso in Germania e le stime in questo caso parlano di un calo dello 0,1%.A Piazza Affari da seguire Snam che presenterà i risultati del terzo trimestre e alla prova dei conti saranno chiamati anche: ASTM; Geox, RaiWay, Sias, Sol, Acquafil, Banca Finnat, Cairo Communication, Cembre, Emak, El.En, Equita Group, Fidia, Fiera Milano, Gamenet Group, IMSA, Irce, Isagro, IVS Group, La Doria, Marr, Mondo TV, Reply, Saes Getters, Servizi Italia, Tinexta, Acotel, AlerionCleanpower, Class Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, Enervit, Eukedos, FullSix, Gruppo FNMl, Poligrafici Editoriale e Monrif. Fonte: News Trend Online