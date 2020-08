Ftse Mib: Intesa Sanpaolo, Telecom e Atlantia al test dei conti

Controlli reddito cittadinanza, segnalazione in procura per tutti i furbi. Requisiti Rdc, la falsa attestazione di residenza è uno degli stratagemmi..... PRIMO PIANO - 03/08/2020 21:12

Dow Jones, Goldman Sachs ora è Buy su Merck. Settore beni di consumo in lettera ed in controtendenza oggi a Wall Street. I titoli migliori su S&P500..... PRIMO PIANO - 03/08/2020 22:24

Fca: da seguire il titolo dopo che a luglio il mercato dell'auto in Italia ha riportato una flessione delle immatricolazioni dell'11,01%. Il gruppo del Lingotto ha visto le vendite in calo dell'8,96%, a fronte di una quota di mercato del 22,8%.

Risultati trimestrali Usa: dopo la chiusura di Wall Street si conosceranno i conti degli ultimi tre mesi di Walt Disney per i quali si prevede una perdita per azione di 0,61 dollari.

Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&SP500 sono saliti rispettivamente dello 0,89% e dello 0,72%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.902,8 punti, in progresso dell'1,47%.

Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono salite dell'1,81% a 41 dollari.

