Ftse Mib: oggi i conti di Unipol. Da seguire Poste Italiane

Dax e Ftse Mib ancora in lateralità per il resto del mese

Petrolio in rally di quasi il 10% sulla scia di alcuni segnali di fiducia che alimentano l'ottimismo, ma non mancano fattori di preoccupazione..... PRIMO PIANO - 14/05/2020 20:48

Il bonus dei 600 euro per le partita Iva e i lavoratori autonomi ha subito importanti modifiche nel Dl Rilancio: alcune in meglio, altre no..... PRIMO PIANO - 15/05/2020 08:00

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari per l'approvazione dei dati di bilancio di Poste Italiane, Sol e Toscana Aeroporti.

Risultati societari a Piazza Affari: a diffondere i numeri del primo trimestre saranno oggi Unipol, UnipolSai, Cattolica Assicurazioni, Sol, Aeroporto di Bologna, El.En., Fidia, Fila, Irce, MutuiOnline, Landi Renzo, OpenJobmetis, PanariaGroup, Reply, Tinexta, Caleffi, Class Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, Eukedos, Gabetti PS, Garofalo e It Way.

Lo stesso dato in Germania è visto in calo del 2,1% dopo la lettura sulla parità degli ultimi 3 mesi del 2019. In Italia il dato sull'inflazione ad aprile dovrebbe attestarsi sulla parità, dopo il frazionale rialzo dello 0,1% precedente.

Dati Macro ed Eventi Usa: per l'indice New York Empire State di maggio le stime parlano di un recupero da -78,2 a -68 punti, mentre le vendite al dettaglio di aprile dovrebbero crollare del 10% dopo la flessione dell'8,4% precedente e al neto della componente auto scendere da -4,2% a -8%.

Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti rispettivamente dell'1,62% e dell'1,15%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 8.943,72 puni, in progresso dello 0,91%.

Petrolio: chiusura in rally ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono balzate del 7,87% a 27,28 dollari.

