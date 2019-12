Ftse Mib: un bel segnale, ma rischi al ribasso non superati

10/12/2019 19:58

La debolezza registrata in avvio di ottava ha trovato un seguito oggi per le Borse europee che, pur recuperando con decisione dai minimi intraday, hanno terminato le contrattazioni in maniera contrastata.

Il Ftse100 e il Dax30 sono scesi rispettivamente dello 0,28% e dello 0,27%, mentre il Cac40 è salito dello 0,18%.





Ad avere la meglio è stata Piazza Affari che, dopo essere stata l'ultima in Europa ieri, ha messo a segno il rialzo più marcato oggi.

Il Ftse Mib si è fermato a 23.122 punti, con un rialzo dello 0,72%, dopo aver segnato un massimo a 23.141 e un minimo a 22.789 punti.









L'indice delle blue chips dopo la flessione di ieri ha continuato inizialmente a perdere terreno, ma dopo il test di area 22.800, violata frazionalmente nell'intraday, ha avviato un bel recupero che lo ha riportato ben oltre i 23.100 punti.



Un bel segnale quello odierno del Ftse Mib che però non è ancora fuori pericolo, perchè per poter assistere ad un recupero più convincente e duraturo bisognerà attendere il superamento di area 23.200/23.250, da cui i corsi sono stati respinti in più di un'occasione di recente.







Solo oltre questo livello diventerà credibile una prosecuzione del rialzo verso area 23.500, oltrepassata la quale il Ftse Mib allungherà il passo verso i 23.650 punti prima e in seguito in direzione dei top dell'anno poco oltre i 23.800 punti.

Un'evoluzione positiva al di sopra di quest'ultimo ostacolo aprirà le porte ad un test di area 24.000, con proiezioni successive sui massimi del 2018 a 24.500 punti, il raggiungimento dei quali appare improbabile prima della fine dell'anno.







Se il Ftse Mib sarà nuovamente respinto dai 23.200/23.250 punti, allora bisognerà mettere in conto nuovo ripiegamenti.

L'indice troverà un sostegno intermedio in area 23.000, sotto cui la discesa proseguirà verso i 22.800/22.700 punti e successivamente fino al supporto dei 22.500.



L'eventuale cedimento anche di questo livello aprirà le porte ad un ribasso più marcato verso i 22.200 punti prima e in seguito in direzione di area 22.000.Sul fronte macro Usa domani, oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, si conoscerà l'inflazione di ottobre che dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,2% dopo lo 0,4% di settembre, mentre per la versione "core" le attese sono per la conferma di un rialzo dello 0,2%.Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia.Due ore prima della chiusura di Wall Street è atteso il verdetto della Fed sui tassi di interesse, destinati a rimanere fermi nell'intervallo tra l'1,5% e l'1,75%.Sarà importante seguire mezz'ora dopo la conferenza stampa del presidente Powell, dalla quale si cercheranno indizi sulle future mosse in materia di politica monetaria.A mercati chiusi si conosceranno i risultati degli ultimi tre mesi di Lululemon Athletica dai quali ci si attende un utile per azione di 0,93 dollari.In Europa non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo.A Piazza Affari sotto la lente Pirelli che presenterà il piano industriale 2020-2022, mentre Safilo alzerà il velo sul business plan 2020-2024.Uno sguardo anche ai protagonisti del settore oil in vista del report sulle scorte strategiche Usa.Da seguire in mattinata l'asta dei BOT con scadenza a 12 mesi per un ammontare previsto pari a 6 miliardi di euro.Fonte: News Trend Online