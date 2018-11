Generali: una buona scommessa in vista dei conti e del piano?

05/11/2018 17:54

La seduta odierna è stata vissuta in maniera altalenante da Generali che dopo aver attraversato più volte la linea della parità in una direzione e nell'altra, si è fermato in territorio negativo, registrando una performance non molto diversa da quella dell'indice di riferimento.



Il titolo, dopo tre sedute consecutiva in salita e dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un progresso di circa mezzo punto percentuale, ha provato ad allungare il passo oggi, fallendo però nel suo intento. Generali ha così terminato gli scambi a 14,325 euro, sui minimi intraday, con un calo dello 0,42% e circa 3,7 milioni di azioni transitate sul mercato, contro la media giornaliera degli ultimi tre mesi pari a oltre 5 milioni di pezzi.





Generali finisce sotto i riflettori del mercato in vista di due importanti appuntamenti in agenda questo mese. Mercoledì si riunirà il Cda della compagnia per l'esame e l'approvazione dei risultati del terzo trimestre che saranno diffusi il giorno dopo prima dell'apertura di Piazza Affari.

Tra poco più di due settimane e precisamente il 21 novembre, Generali alzerà il velo sul nuovo piano industriale.

Proprio con riferimento a quest'ultimo Affari e Finanza oggi ha riportato alcune indiscrezioni nell'articolo si legge che il nuovo business plan sarà articolato su tre differenti obiettivi strategici: l'ottimizzazione finanziaria, lo sviluppo di business ad oggi non pienamente presidiati nel danni, nelle polizze sanitarie e nella previdenza privata, e la modernizzazione della macchina operativa con la digitalizzazione della rete.





In una nota diffusa oggi, gli analisti di Equita SIM, riprendendo l'articolo dell'inserto de La Repubblica, segnala che il piano dovrebbe confermare l'attenzione alla remunerazione degli azionisti.

La crescita per linee esterne non dovrebbe invece assumere un ruolo centrale, con aree di interesse confermate sull'asset management e sull'espansione nell'est Europa.



In attesa del nuovo piano la SIM milanese mantiene una view cauta su Generali, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 17 euro.



Proprio in vista del piano industriale, gli analisti di Banca Akros oggi hanno deciso di migliorare il giudizio sulle azioni della compagnia triestina, con un cambio di rating da "neutral" ad "accumulate", a fronte però di un taglio del target price da 17,4 a 16,5 euro.



Quest'ultima mossa è stata decisa per tenere conto del rialzo dello spread, ma gli analisti segnalando in ogni caso che Generali mostra più resilienza delle altre compagnie italiane all'aumento del differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco.

La revisione del prezzo obiettivo riflette inoltre la riduzione di circa il 5% delle stime di utile operativo con riferimento al triennio 2018-2020.



La promozione è invece giustificata alla luce di una valutazione interessante di Generali in vista dell'imminente business plan, ma anche in ragione della decisione di alcuni azionisti di aumentare la loro quota nel gruppo, senza dimenticare la solida politica del dividendo che offre un rendimento medio superiore al 6%.

Quanto ai risultati del terzo trimestre in arrivo giovedì, Banca Akros prevede un impatto neutrale sul titolo.



Nel dettaglio gli analisti si aspettano un utile netto in rialzo da 242 a 398 milioni di euro, mentre il profitto operativo dovrebbe evidenziare un incremento dell'1,7% a 1,025 miliardi di euro.

Nel ramo vita i premi lordi sono attesi in crescita del 7,6% a 10,4 miliardi di euro, mentre il business danni dovrebbe evidenziare premi lordi piatti a 4,4 miliardi di euro.



Infine, l'economic solvency ratio secondo gli analisti dovrebbe rivelarsi in linea con il consensus al 21,9%, rispetto al 221% dei primi sei mesi dell'anno in corso, a causa delle turbolenze sui mercati e dell'ampliamento dello spread BTP-Bund.

Fonte: News Trend Online