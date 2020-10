Governo: nuovo DPCM. Multe da €1.000, cosa cambia?

08/10/2020 14:10

Il Governo ha emesso ieri il DPCM 7 Ottobre 2020, n. 125 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo decreto proroga i termini dello stato di emergenza al 31 Gennaio 2021 ed introduce nuove importanti limitazioni e sanzioni. Come dichiarato dal presidente Giuseppe Conte è necessario, visto il numero crescente di contagi, intervenire con misure più drastiche per non incorrere in un secondo lockdown che piegherebbe definitivamente una già precaria economia nazionale.

Il nuove decreto riduce, inoltre, le autonomie delle Regioni che potranno adottare misure diverse dalle linee guida del governo solo se restrittive.



Ovvero non sarà più consentito alleggerire il carico di restrizioni ai cittadini da parte delle amministrazioni locali.

Il presidente del consiglio comunica inoltre che il 15 Ottobre sarà emesso un nuovo DPCM con ulteriori indicazioni e misure di contenimento, che saranno inversamente proporzionali all'andamento epidemiologico di questa settimana.

Ci aspetta pertanto una settimana impegnativa.

Vediamo allora cosa non si può più fare.

Governo news: mascherina anche in casa

Il governo ha stabilito, durante la seduta avvenuta ieri 7 Ottobre 2020 h 12.00, che ovunque si vada dovremmo avere con noi i dispositivi di protezione individuali.



Obbligatorie in ogni ambiente sia chiuso che aperto in cui non sarà possibile mantenere l'isolamento personale.

La parte più controversa però è nel consiglio dato da Conte in conferenza, nel quale chiede di indossare la mascherina anche in casa qualora ci sia prossimità con congiunti non appartenenti al nucleo familiare.

Quindi la differenza con le precedenti misure di contenimento è nell'obbligo di mantenere la mascherina anche in luoghi chiusi non aperti al pubblico.

Eccezione all'obbligo di indossare la mascherina solo se ci si trova con familiari conviventi in luoghi in cui è garantita la condizione di isolamento.



Se non si rispetta la prescrizione si può incorrere in multe decisamente salate. Le sanzioni infatti potrebbero andare dai € 400,00 fino ai € 1.000,00.

Rimango esclusi dall'obbligo dei dispositivi di protezione individuale i bambini sotto i 6 anni, le persone con gravi patologie e disabilità per cui l'utilizzo della mascherina causa forti impedimenti respiratori.

Come nei precedenti decreti, vengono esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina anche gli individui che devono colloquiare con disabili per cui l'uso del dispositivo comporterebbe un impedimento.

Si registrano già i primi dissensi. In molti sostengono sia un provvedimento eccessivo per l'attuale stato di emergenza in cui verte il Paese.



Inoltre risulta difficile pensare ad eventuali controlli in abitazioni private in cui, probabilmente, i cittadini continueranno a mantenere le precedenti abitudini.

Governo DPCM 7 Ottobre

Vediamo allora nel dettaglio cosa stabilisce il nuovo decreto voluto dal presidente del consiglio.

Il primo intervento del governo è, come abbiamo visto, sull'allungamento dei tempi dello stato di emergenza spostato al 31 Gennaio.



Una scelta voluta per poter mantenere tempi di intervento veloci, in caso di necessità.

Il secondo intervento è il fulcro dell'attuale decreto, ovvero l'introduzione della mascherina anche in luoghi privati chiusi e all'aperto. Si specifica, altresì, che l'entrata in vigore di tali disposizioni è il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero 8 Ottobre 2020.

Vengono mantenuti gli attuali protocolli validi per le attività amministrative, sociali, economiche e produttive. Anche in materia di cibi e distribuzioni alimentari nulla cambia, si dovranno continuare a seguire le precedenti direttive.



Quindi, per ora, scongiurate chiusure anticipate di bar, ristoranti e mense.

Si arriva ora alla limitazione delle Regioni. Le amministrazioni locali, per volere del governo, non potranno più intervenire con norme migliorative sulle attuali restrizioni, ma avranno facoltà di intervento solo per introdurre provvedimenti restrittivi.

Pertanto, anche se un comune non ha casi di positività al Covid-19 non potrà, come invece accadeva finora, eliminare l'obbligo di mascherina all'aperto.

Nel decreto del 7 Ottobre si parla anche dell'APP Immuni, in riferimento alla possibilità di una sua possibile interoperatività con altre piattaforme che operano nell'ambito dell'Unione Europea per lo stesso scopo.



Si ipotizza insomma una specie di rete globale di tracciamento.

In ultima battuta, si prorogano al 31 Ottobre i termini per inviare la richiesta di cassa integrazione ordinaria in relazione all'emergenza Covid-19.

Nel testo del decreto il consiglio dei ministri dispone anche

l'erogazione di risorse economiche per alcune Regioni, a "titolo di anticipazione delle risorse disponibili a valere sulle spettanze regionali residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale fino a tutto l’anno 2018 compreso"

Nello specifico verranno erogati: Abruzzo 67 milioni; Campania 295 milioni; Lazio 304 milioni e Sicilia 400 milioni.

Sul fronte lavoro, rimango invariate le modalità di accesso a permessi, congedi e smartworking.



Così come non viene modificato quanto stabilito dal DL 111/2020 che prevede la possibilità di richiedere un congedo straordinario con retribuzione al 50% o lavoro agevolato, ai genitori con figli under 14, messi in quarantena su disposizione della Asl.

I decreti del governo Conte

La lunga odissea dei decreti del governo, annunciati in diretta Facebook dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, è iniziata il 31 Gennaio 2020, con la delibera del consiglio dei ministri, che dichiara lo stato di emergenza nazionale.

Da quel momento fu un susseguirsi di emanazioni continue.



La prima vera chiusura arriva a Marzo con il DPCM 1 Marzo 2020. Quando gli italiani furono proiettati in uno stato di terrore e precarietà che ancora non ha esaurito la sua coda.

Successivamente nel solo mese di Marzo si registrano ben altri 5 DPCM, tutti volti ad ampliare di volta in volta le misure restrittive imposte a cittadini ed imprese.

Con il decreto del 4 Marzo ci fu la prima doccia fredda: scuole di ogni ordine e grado chiuse.

Questo quanto prevedeva il testo:

Limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

Ci furono poi altri provvedimenti sempre più restringenti in cui si faticava a capire se il giorno dopo ci si doveva recare a lavoro o meno.

L'attuale situazione di apertura consente oggi all'economia di sfruttare una piccola dose di ossigeno, anche se in molti sono ancora in smartworking o cassa integrazione.



Appare evidente, quindi, come una nuova chiusura di scuole ed attività sia da scongiurare.

E, a detta del presidente del consiglio, questo nuovo DPCM e quello del 15 Ottobre sono rivolti proprio a scongiurare una tale catastrofe.

Moltissimi i DL a sostegno di famiglie.

liberi professionisti e attività emanati in questi mesi. Decreti e bonus che non sempre hanno sortito gli effetti desiderati. L'enorme mole di richieste ricevuta dall'Inps, ha come contraccolpo l'altrettanto enorme fuoriuscita di denaro verso soggetti che in realtà non dovevano accedere ai sostegni.

Governo verso un nuovo DPCM

Cosa dobbiamo aspettarci per il nuovo DPCM previsto per il 15 Ottobre? Le ipotesi più accreditate vedono drastiche riduzioni sugli orari di chiusura dei locali, mini-lockdown per le Regioni più a rischio e divieti di assembramenti oltre 10 persone anche nelle case private.

Le Regioni, dal canto