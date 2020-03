Grande Depressione del 2020, possiamo chiamarla già così

24/03/2020 15:23

Dalla Crisi del 1929 alla Grande Recessione del 2008, e passando per quella di oggi, la Grande Depressione del 2020 a causa della pandemia di coronavirus.

Possiamo già chiamarla così, secondo IlFattoQuotidiano.it, in quanto, ad essere onesti, non si può non supporre che, a livello globale, si vada verso lo schianto dell’attività produttiva e del commercio mondiale.

Il mondo verso un'economia di guerra

D'altronde, se in Italia le misure restrittive, e finalizzate a stare a casa, sono attive già da diversi giorni, con il conseguente blocco o riduzione della maggioranza delle attività economiche, in altri Paesi come la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti il peggio con ogni probabilità deve ancora arrivare.



Ecco perché, tra shutdown e lockdown, non si può non dare ragione a Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, nel sottolineare come il blocco delle attività produttive porti ad una economia di guerra.

L'incubo della recessione globale

Il grande incubo, a livello economico, è quello della recessione globale il cui rischio è direttamente proporzionale alla durata della pandemia di coronavirus.



Al riguardo si naviga in acque sconosciute in quanto la crisi sanitaria ed umanitaria legata al Covid-19 è senza precedenti, e non ha niente a che vedere con la crisi del 2008 generata dai mutui subprime e dal fallimento della Lehman Brothers.

Parola d'ordine: sostenere l'economia reale

Per il momento, tra l'altro, poco o nulla è stato fatto nel mondo per scongiurare la Grande Depressione 2020 e, quindi, per sostenere l'economia reale.



Al riguardo, non a caso, Luca Ciarrocca sul Fatto sottolinea come non sarà di certo il quantitative easing, che non fa altro che proteggere la ricchezza finanziaria attraverso il riacquisto di titoli tossici o inesigibili, a risolvere i drammatici problemi economici e sociali post coronavirus.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online