Il debito mondiale esplode: nuovo record oltre 250 mila miliardi

Per quanto riguarda invece la propensione dei governi ad incrementare gli stock di debito approfittando di "condizioni finanziarie meno stringenti", nello studio viene tra l'altro sottolineato che, "con meno possibilità di ulteriori allentamenti monetari in molte parti del mondo, Paesi con elevati livelli di debito pubblico (Italia, Libano) — così come quelli dove il debito sovrano sta crescendo rapidamente (Argentina, Brasile, Sudafrica e Grecia) — potrebbero trovare difficile adottare stimoli fiscali."

Nel sottolineare che solo Cina e Stati Uniti hanno pesato per oltre il 60% dell'aumento registrato nel primo semestre, l'istituto di Washington calcola che la somma del debito di governi, famiglie e imprese (escluso il settore finanziario) pesa adesso complessivamente per oltre il 240% del Pil mondiale e sta crescendo a un ritmo più rapido rispetto all'economia globale.

Secondo dati resi noti ieri dall' Istituto Internazionale della Finanza (International Institute of Finance: IIF), lo stock di indebitamento ha toccato nella prima metà del 2019 la cifra monstre di 250,9 mila miliardi di dollari, circa 7,5 mila miliardi in più rispetto al 2018, ed a questo ritmo supererà a livello globale la soglia dei 255 mila miliardi entro la fine dell'anno .

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK